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National Geographic показав всі обкладинки журналу за 130 років в одному відео

20:02, 21 січня 530 Читать новость на русском
Обкладинки National Geographic
Обкладинки National Geographic / National Geographic

Імените видання National Geographic цього року відзначає своє 130-ліття. В знак такого ювілею представники журналу вирішили показати всі обкладинки видання за 130 років.

Про це пишуть на сайті Gizmodo.

Таймлапс-відео усіх обкладинок видання з’явилось на їхньому Youtube-каналі. Як відомо, перший номер NatGeo вийшов 1888 року і з часом можна побачити, як в National Geographic змінювалась не лише назва, логотип та обкладинка, а й пізніше – зміст журналу.

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З розвитком друкованих технологій світ побачив і розкішні зображення, а не лише текст у публікаціях. Еволюція друкованих видань National Geographic справді вражає, тому пропонуємо долучитись і вас до перегляду відеоролику.

Теги: LifeStyle Новини культури ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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