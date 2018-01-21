National Geographic показав всі обкладинки журналу за 130 років в одному відео
20:02, 21 січня 530 Читать новость на русском
Імените видання National Geographic цього року відзначає своє 130-ліття. В знак такого ювілею представники журналу вирішили показати всі обкладинки видання за 130 років.
Про це пишуть на сайті Gizmodo.
Таймлапс-відео усіх обкладинок видання з’явилось на їхньому Youtube-каналі. Як відомо, перший номер NatGeo вийшов 1888 року і з часом можна побачити, як в National Geographic змінювалась не лише назва, логотип та обкладинка, а й пізніше – зміст журналу.
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З розвитком друкованих технологій світ побачив і розкішні зображення, а не лише текст у публікаціях. Еволюція друкованих видань National Geographic справді вражає, тому пропонуємо долучитись і вас до перегляду відеоролику.
Джерело: 24 Канал
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