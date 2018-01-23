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ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

НАТО допоможе Молдові протистояти інформаційним загрозам

00:40, сьогодні 124 Читать новость на русском
Співпраця Молдови з НАТО
Співпраця Молдови з НАТО / nato.md/

Одним із завдань відкритого в 2017 році в Кишиневі Офісу НАТО стане надання Молдові допомоги у протидії інформаційній війні.

Про це в інтерв'ю радіостанції "Вільна Європа" заявив заступник помічника Генерального секретаря НАТО Джеймі Ши, передає Укрінформ.

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"Інформаційна війна, медійна дезінформація викликають особливу стурбованість Північноатлантичного альянсу. Дуже складно протистояти фальшивим новинам і тим, хто ці новини "виробляє" і поширює. Сформована ситуація призвела до інформаційної війни, яка породжує невизначеність у суспільстві. Ми намагаємося бути добре підготовленими і протистояти цим викликам", – сказав Ши.

Він також додав, що відкриття в Кишиневі Офісу НАТО і розгорнута в Молдові Програма "Наука заради миру і безпеки" – найбільший проект Альянсу, в рамках якого НАТО допомагає своїм партнерам протистояти складним викликам сучасного світу.

Теги: Новини політики
Джерело: 24 Канал
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