НАТО готується до космічних воєн, – Bild

Вже до кінця 2019 року НАТО може проголосити космос окремою ареною військових дій.

Доля військових конфліктів майбутнього може багато в чому вирішуватися у космосі: саме тому на нещодавній зустрічі міністрів оборони НАТО, окрім усього іншого, обговорювалась військово-космічна програма, повідомляє Bild.

Зазначається, що альянс стурбований проблемами оборони у космічному просторі, бо на землі дуже сильно залежить від космічних технологій: наприклад, його розвідувальні та комунікаційні потужності забезпечуються супутниками.

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НАТО спирається на те, що в майбутньому результат збройних конфліктів може вирішуватися, зокрема, й у космічному просторі – наприклад, під час атак на стратегічно важливі супутники. Тому можливо, що до кінця 2019 року альянс проголосить космос окремим театром військових дій. Нагадаємо, що три року тому до категорії самостійних театрів війських дій було віднесено кіберпростір.

На думку Bild, НАТО акцентує свою увагу на космосі, оскільки стає все більш залежним від космічних технологій. Комунікація, розвідка і шпіонаж під час військових операцій альянсу здійснюється за допомогою супутників: гіпотетична атака на них завдасть серйозної шкоди обороноздатності. Крім того, у разі війни космічні атаки можуть призвести до збою у функціонуванні громадянських сфер життя, таких як безготівковий розрахунок чи громадський транспорт.

У цей момент лідером у сфері космічного озброєння є США: минулого грудня Дональд Трамп підписав указ про створення командування Космічних сил Сполучених Штатів. До кінця 2020 року космічні війська мали стати однією зі складових американських збройних сил. Крім США, серйозного прогресу в галузі космічного озброєння досягли Росія, Китай та Індія. Минулого року успішно пройшла випробування індійська ракета, здатна збивати супутники на орбіті.

Разом із розвитком військово-космічниих технологій з‘являється і низка небезбек, попереджає видання: зокрема, космічне сміття, яке утворюється після атак, може стати загрозою для інших важливих космічних об‘єктів, таких, наприклад, як МКС.

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