Суд відмовився задовільнити апеляцію НБУ проти "Промислової інноваційної компанії", яка тісно пов'язана з фінансовим кланом експрезидента України Віктора Януковича. Тепер НБУ зобов'язаний виплатити їй майже 130 мільйонів гривень.

Рішення Верховного суду у 2019 році залишилось дійсним – Нацбанк провинен відшкодувати "Промисловій інноваційній компанії" 129,8 мільйона гривень. Про це повідомили у постанові Північного господарського апеляційного суду міста Києва.

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З чого почалась справа НБУ проти "Промислової інноваційної компанії"

"Промислова інноваційна компанія" є власником 71% акцій "Радикал банку", який створили у 2009 році. У документах, які знайшли в Межигір'ї після втечі Януковича, зазначено, що експрезидент теж був пов'язаний з цим банком.

У 2015 році НБУ відніс "Радикал банк" до категорії неплатоспроможних та призначив йому тимчасових керівників.

У грудні 2016 року Вищий адмінсуд скасував рішення Нацбанку та визнав його протиправним.

Як проходило судове засідання

Справу Нацбанку проти "Промислової інноваційної компанії" розглядають у судах по другому колу.

Цього разу НБУ посилався на "антиколомойський" закон про банки, який схвалили у травні 2020 року. Нацбанк заявив, що цей закон встановлює особливий порядок відшкодування, якщо рішення про виведення "Радикал банку" з ринку скасували. Проте цей аргумент суд не переконав. Компанія заявила, що вона, як акціонер банку, зазнала збитків через рішення НБУ.