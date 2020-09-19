Люди Януковича повертаються до Нацбанку: що не так із Василем Горбалем
Уже пів року нові обличчя невпинно замінюють на міцних господарників. Поточний тиждень не став винятком – парламент призначив нового-старого члена Наглядової ради НБУ Василя Горбаля.
Чому репутація нового члена Наглядової ради НБУ викликає сумніви – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.
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Горбаль має досвід не лише в управлінні банком, але й у доведенні до банкрутства. У 2009 році "Укргазбанк" – керівником і співвласником якого був Горбаль – націоналізувала держава. Горбаль стверджував, що міг врятувати фінустанову, але уряд Юлії Тимошенко змусив його продати акції банку державі.
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Наглядова Рада НБУ не має прямого впливу на діяльність Нацбанку. Втім, члени ради здатні публічно піддавати сумніву політику НБУ і псувати імідж керівництву.
Подібний конфлікт мав місце між головою Наглядової Ради Богданом Данилишиним та екскерівником НБУ Яковом Смолієм у минулі роки. Данилишин критикував Смолія і рекомендував Нацбанку менше опікуватися стримуванням інфляції і більше вливати грошей в економіку, у вигляді дотацій бізнесу.
Сказати, що НБУ незалежний і будь-яка критика неможлива, напевно, складно. Тим більше коли отримання цінової стабільності – це основне завдання національного банку, до чого НБУ постійно апелює. Але при цьому теза про необхідність розвитку економіки нікуди не дівається,
– сказав член Наглядової Ради НБУ Василь Горбаль.
Тобто, член Наглядової ради стверджує, що Нацбанк не може бути незалежною установою. І що НБУ повинен відпустити інфляцію, якщо вже Кабінет міністрів не бачить іншого способу вивести економіку із корона-кризи, окрім як увімкнути друкарський станок, девальвувати гривню та розігнати ціни.
"І погляди Горбаля на макроекономіку ближчі до поглядів Данилишина і членів НР НБУ, ніж до поглядів топменеджменту правління Національного банку. Це призначення вписується в концепцію дій поточної влади", – вважає головний редактор інформаційного порталу "Фінклуб" В'ячеслав Садовничий.
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Найгірше, що погляди Горбаля і більшості членів наглядової ради тепер не суперечать і поглядам нового голови НБУ Кирила Шевченка. Тож не виключено, що правління Нацбанку під тиском уряду невдовзі може почати наповнювати бюджет грошима, адже дірку у 270 мільярдів гривень уряду зовнішніми позиками перекрити важко. А з людьми часів Януковича почне повертатись й руйнівна економічна політика тих часів.