Ексрегіонала Горбаля призначили членом Ради НБУ: що про нього відомо
Верховна Рада під час засідання 16 вересня призначила колишнього регіонала Василя Горбаля членом Ради Нацбанку. Водночас парламент звільнив від обов'язків Віру Ричаківську.
Відповідне рішення підтримали 249 народних депутатів. Про це повідомляє 24 канал.
Раніше Романа Борисенка звільнили з посади заступника голови НБУ
Як у Раді прокоментували призначення Горбаля
Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев повідомив, що Горбаля обрали серед чотирьох кандидатів.
Це людина, яка все життя пропрацювала в банківській сфері. Йому довіряють банкіри. Я переконаний, що з тих кандидатур, які були подані, це найкраща кандидатура,
– запевнив Гетманцев.
Що відомо про Василя Горбаля
- Василь Горбаль був народним депутатом IV, V і VI скликань. Входив до складу фракції "За єдину Україну", згодом став членом "Партії регіонів". У 2004 році активно займався виборчою кампанією кандидата на посаду президента Віктора Януковича.
- На виборах-2006 Горбаль знову став народним депутатом України. Депутатський мандат йому забезпечило 37 місце в списку тієї ж "Партії регіонів".
- Навесні 2010 року, після того як президентом був обраний Віктор Янукович, Горбаля призначили главою ОДА Львівської області. А звільнили його вже в грудні наприкінці цього ж року. За неофіційною версією – через низькі результати, отримані "Партією регіонів" на Львівщині на місцевих виборах 2010 року.
- Восени 2012 року Горбаль знову балотувався до Верховної Ради VII скликання самовисуванцем за одномандатним округом №221 у Києві, але програв представнику "Батьківщини" Леонідові Ємцю.