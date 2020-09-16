Верховна Рада під час засідання 16 вересня призначила колишнього регіонала Василя Горбаля членом Ради Нацбанку. Водночас парламент звільнив від обов'язків Віру Ричаківську.

Відповідне рішення підтримали 249 народних депутатів. Про це повідомляє 24 канал.

Раніше Романа Борисенка звільнили з посади заступника голови НБУ

Як у Раді прокоментували призначення Горбаля

Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев повідомив, що Горбаля обрали серед чотирьох кандидатів.

Це людина, яка все життя пропрацювала в банківській сфері. Йому довіряють банкіри. Я переконаний, що з тих кандидатур, які були подані, це найкраща кандидатура,

– запевнив Гетманцев.

Зверніть увагу! Відповідно до Закону "Про Національний банк України", до складу Ради НБУ входять чотири члени від Верховної Ради, чотири члени від президента, а також голова НБУ за посадою.

Що відомо про Василя Горбаля