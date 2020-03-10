Нацбанк продав 250 мільйонів доларів, аби стримати падіння курсу

Національний банк України 10 березня продав із золотовалютних резервів України 250 мільйонів доларів. Це повинно підтримати стабільність гривні, яка теоретично може знецінюватися на тлі паніки щодо коронавірусу.

У Нацбанку пояснили, що поточна ситуація на українському валютному ринку склалася під впливом психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект. Водночас причин для паніки немає, наголосили у НБУ.

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НБУ бореться з "розхитуванням" ситуації на валютному ринку за допомогою продажу валюти з резервів, обсяг яких досяг максимального рівня з 2012 року.

Національний банк продовжить слідкувати за ситуацією з поширенням коронавірусу та за станом світових фінансових і товарних ринків і буде за необхідності й надалі проводити інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань,

– додали у НБУ.

Також у відомстві зазначили, що ситуація в економіці України наразі стабільна: падіння цін на нафту, яке відбулося 9 березня, позитивно вплине на економіку, а падіння цін на товари українського експорту компенсували збільшенням обсягу цього експорту.

Що відбувається з курсом валют: головне

В останній тиждень лютого 2020 року через паніку, спричинену коронавірусом, фінансові ринки у світі втратили щонайменше 5 трильйонів доларів. На світових фінансових ринках стався найбільший спад від часів Світової фінансової кризи. Цей спад продовжився і на початку березня.

9 березня світові ціни на нафту протягом дня впали на 30%. Цьому сприяла паніка на ринках, пов'язана з коронавірусом, а також відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією.

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10 березня американська і європейська валюти суттєво подорожчали. Особливо це стосується основної валюти ЄС. За долар доведеться заплатити 24 гривні 92 копійки – на 18 копійок більше, ніж у попередній день. Ціна євро – 28 гривень 23 копійки, євро зросло на 54 копійки.