16:46
10 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17

      Нацбанк продав 250 мільйонів доларів, аби стримати падіння курсу

      -
      НБУ намагається стримати знецінення гривні / ua.news

      Національний банк України 10 березня продав із золотовалютних резервів України 250 мільйонів доларів. Це повинно підтримати стабільність гривні, яка теоретично може знецінюватися на тлі паніки щодо коронавірусу.

      У Нацбанку пояснили, що поточна ситуація на українському валютному ринку склалася під впливом психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект. Водночас причин для паніки немає, наголосили у НБУ

      Зверніть увагу Курс гривні в обмінниках впав до рівня серпня 2019 року

      НБУ бореться з "розхитуванням" ситуації на валютному ринку за допомогою продажу валюти з резервів, обсяг яких досяг максимального рівня з 2012 року. 

      Національний банк продовжить слідкувати за ситуацією з поширенням коронавірусу та за станом світових фінансових і товарних ринків і буде за необхідності й надалі проводити інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань,
      – додали у НБУ.

      Також у відомстві зазначили, що ситуація в економіці України наразі стабільна: падіння цін на нафту, яке відбулося 9 березня, позитивно вплине на економіку, а падіння цін на товари українського експорту компенсували збільшенням обсягу цього експорту.

      Що відбувається з курсом валют: головне

      В останній тиждень лютого 2020 року через паніку, спричинену коронавірусом, фінансові ринки у світі втратили щонайменше 5 трильйонів доларів. На світових фінансових ринках стався найбільший спад від часів Світової фінансової кризи. Цей спад продовжився і на початку березня.

      9 березня світові ціни на нафту протягом дня впали на 30%. Цьому сприяла паніка на ринках, пов'язана з коронавірусом, а також відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією.

      Більше про обвал фондових ринків і падіння цін на нафту – читайте у матеріалі 24 каналу

      10 березня американська і європейська валюти суттєво подорожчали. Особливо це стосується основної валюти ЄС. За долар доведеться заплатити 24 гривні 92 копійки – на 18 копійок більше, ніж у попередній день. Ціна євро – 28 гривень 23 копійки, євро зросло на 54 копійки.

      Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Держрезерв Долар ОПЕК Євро Ціни Обвал цін на нафту НБУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Від епідемії до пандемії коронавірусу: чому це особливо невчасно для України
      Іван Примаченко
      сьогодні , 14:00 Світова фінансова криза. Наскільки сильно це вдарить по Україні?
      Сергій Фурса
      9 березня , 20:15 Обвал на біржах: що варто знати про масштабне падіння фондових ринків
      Тетяна Панасюк
      8 березня , 17:26 Чоловік прийняв 13-річного хлопчика після того, як батьки-усиновлювачі покинули його в лікарні
      Марія Бондар
      сьогодні , 13:10 Коронавірус та туристичний ринок: чи стали українці менше подорожувати
      Світлана Попова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук