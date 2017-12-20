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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нацгвардії дозволили використовувати водомети та засоби акустичного впливу

14:43, сьогодні 122 Читать новость на русском
Бійці Національної гвардії
Бійці Національної гвардії

Національна гвардія України отримала перелік спецзасобів, які можуть використовувати бійці НГУ. А також правила їх застосування.

Відповідні правила Кабінет Міністрів України затвердив на засідання у середу, 20 грудня, передає "Громадське".

Так, нацгвардійцям дозволено використовувати гумові та пластикові кийки, електрошокери, наручники (сітки для зв'язування), службових собак і коней, засоби акустичного впливу, гранати і боєприпаси світло шумової і димової дії, а також пристрої для відстрілу гумових куль.

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Крім того, Нацгвардії дозволено використовувати водомети і бронемашини (без штатного озброєння). При цьому заборонено їх використання, якщо температура повітря нижче +10 градусів.

При цьому правилами визначено, що перед застосуванням спецзасобів військові Нацгвардії зобов'язані не менше двох разів через гучномовець попередити про це.

Також після застосування спецзасобів нацгвардійці зобов'язані в найкоротші терміни забезпечити надання медичної допомоги потерпілим.

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Також заборонено застосовувати наручники більш ніж на дві години, бити кийками по голові, шиї, ключиці, статевих органів і по животу, заборонено застосовувати світлошумові пристрої на відстані ближче двох метрів.

Теги: Новини України Новини політики Нацгвардія Зброя Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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