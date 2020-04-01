Нацгвардійці оточили готелі, де перебувають українці на обсервації: фото

Силовики оточили готелі "Козацький" та "Пуща" у Києві, куди поселили на обов'язкову обсервацію українців, які повернулись додому. Усіх хто наближається до готелів просять показати документи.

В'їзди та виїзди з готелів перекриті. Про це повідомляють у телеграм-каналі Pavlovsky News.

До теми У Києві втекли з обсервації понад 60 людей, які повернулись з-за кордону, – Геращенко

Водночас за даними журналістів, у готелі "Козацькому" люди скаржаться, що їм не дають вийти навіть на подвір'я. Вони вважають, що утримають їх там незаконно.

За словами евакуйованих, зі здоров'ям у них все гаразд. Сьогодні ввечері їм повинні зробити ПЛР-тести на наявність коронавірусу. Якщо у всіх тест буде негативним, людей обіцяють відпустити на самоізоляцію.

Оточення із силовиків навколо готелів, де на обсервації перебувають українські туристи / Фото Pavlovsky News

Що відомо про скандал із туристами, які повернулись з-за кордону

30 березня, в Україну прибули два рейси з Катару. На рейсах перебували близько 350 людей. Частина з них відправились у місця обсервації. Але близько 50 осіб вирішили залишитись в літаках і категорично відмовлялися від обсервації.

Пасажири заявляли, що рішення уряду про обсервацію ухвалили, коли їхній літак вже був у небі. В обох рейсах всі були від початку згодні і на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи в аеропорту. Однак проти обсервації в готелях за власний кошт.

Один з евакуйованих перебуває у лікарні через високу температуру і погіршення стану. Експрес-тест на коронавірус показав негативний результат, очікують на аналіз ПЛР.

Сьогодні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що з обсервації у готелі "Козацький" в Києві втекли понад 60 людей.

Водночас, за даними глави МВС Арсена Авакова, кожен третій турист вирушив відпочивати вже після постанови Кабміну про карантин. Мовиться про скандальні спецрейси, які евакуйовували українців з Балі та Катару.

Зверніть увагу! Про те, як живуть в одному з готелів евакуйовані українці, дивіться за посиланням.

Обсервація після за кордону: основні умови

Люди, які відвідували країни, де вирує коронавірус, повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів. Це постанова Кабміну.

Обласні та Київська міська державні адміністрації повинні забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.

Якщо людина не дотримується умов карантину, їй загрожу штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.



Як каратимуть за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу