Нацгвардійці оточили готелі, де перебувають українці на обсервації: фото
Силовики оточили готелі "Козацький" та "Пуща" у Києві, куди поселили на обов'язкову обсервацію українців, які повернулись додому. Усіх хто наближається до готелів просять показати документи.
В'їзди та виїзди з готелів перекриті. Про це повідомляють у телеграм-каналі Pavlovsky News.
До теми У Києві втекли з обсервації понад 60 людей, які повернулись з-за кордону, – Геращенко
Водночас за даними журналістів, у готелі "Козацькому" люди скаржаться, що їм не дають вийти навіть на подвір'я. Вони вважають, що утримають їх там незаконно.
За словами евакуйованих, зі здоров'ям у них все гаразд. Сьогодні ввечері їм повинні зробити ПЛР-тести на наявність коронавірусу. Якщо у всіх тест буде негативним, людей обіцяють відпустити на самоізоляцію.
Оточення із силовиків навколо готелів, де на обсервації перебувають українські туристи / Фото Pavlovsky News
Що відомо про скандал із туристами, які повернулись з-за кордону
- 30 березня, в Україну прибули два рейси з Катару. На рейсах перебували близько 350 людей. Частина з них відправились у місця обсервації. Але близько 50 осіб вирішили залишитись в літаках і категорично відмовлялися від обсервації.
- Пасажири заявляли, що рішення уряду про обсервацію ухвалили, коли їхній літак вже був у небі. В обох рейсах всі були від початку згодні і на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи в аеропорту. Однак проти обсервації в готелях за власний кошт.
- Один з евакуйованих перебуває у лікарні через високу температуру і погіршення стану. Експрес-тест на коронавірус показав негативний результат, очікують на аналіз ПЛР.
- Сьогодні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що з обсервації у готелі "Козацький" в Києві втекли понад 60 людей.
- Водночас, за даними глави МВС Арсена Авакова, кожен третій турист вирушив відпочивати вже після постанови Кабміну про карантин. Мовиться про скандальні спецрейси, які евакуйовували українців з Балі та Катару.
Зверніть увагу! Про те, як живуть в одному з готелів евакуйовані українці, дивіться за посиланням.
Обсервація після за кордону: основні умови
- Люди, які відвідували країни, де вирує коронавірус, повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів. Це постанова Кабміну.
- Обласні та Київська міська державні адміністрації повинні забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.
- Якщо людина не дотримується умов карантину, їй загрожу штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
Як каратимуть за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
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