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      Нацгвардійці палили траву і ледь не побили чоловіка через зауваження: відео

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      Нацгвардійці палили траву і облаяли чоловіка через зауваження - відео
      Нацгвардійці палили траву / Ілюстратине фото Censor.net

      Нацгвардійці палили траву у Бориспільському районі, що на Київщині. Коли очевидець зробив їм зауваження – накинулися на нього з матами та ледь не побили.

      Нацгвардійці палили траву у Бориспільському районі, що на Києвщині. Коли очевидець зробив їм зауваження – накинулися на нього з матами та ледь не побили, повідомляє телеграм-канал Teza.

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      У Нацгвардії підтвердили, що бійці на відео – їхні.Там додали, що пожежі, на щастя, не сталося. Палії нібито самі загасили усе те, що підпалили.

      Від кого нацгвардійці отримали завдання прибирати поле і палити траву у Нацгвардії не знають, однак обіцяють з’ясувати.

      Нацгвардійці палили траву: дивіться відео

      Паліії-гвардійці служать на полігоні Нацгвардії у селі Старе, Бориспільського району, повідомляє телеграм-канал. Поле, де підпалили траву, розташоване за кілька кілометрів від полігону.

      Джерела повідомляють, що гвардійців-строковиків на поля послали командири. Вони нібито отримали гроші від місцевих селян за прибирання на полях.

      Нацгвардійці палили траву
      УАЗ нацгвардійців, які палили траву / Фото з телеграм-каналу Teza

      Нацгвардійці підпалили траву
      Ще один доказ, що палії – нацгвардійці / Фото з телеграм-каналу Teza

      Підпали трави в Україні: відповідальність і наслідки

      • Мінімальна сума штрафу за підпал трави зросла від 170 гривень до 3 тисяч 60 гривень. Раніше цей закон підтримали у Верховній Раді 328 голосами нардепів та підписав президент Володимир Зеленський.
      • Підпали трави переростають у величезні пожежі, які забирають життя тварин, знищують рослинність і житло людей. Цієї весни від пожеж постраждала Чорнобильська зона – вогонь знищив близько 5% заповідника. 
      • Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві – люди не могли відчинити вікна. Столиця неодноразово піднімалася в лідери за індексом забрудненості повітря.

      До слова, саме Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію в лісах, аби запобігти підпалам.

      Штрафи за підпал трави інфографіка 24 канал
      Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Нацгвардія Пожежа
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