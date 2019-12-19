"Нацкорпус" перекрив Хрещатик у ході протестів під Радою: відео
Під Верховною Радою України вже третій день тривають протести проти земельної реформи. Одні з організаторів протестів активісти "Національного корпусу" у четвер, 19 грудня, перекрили центральну частину Києва Хрещатик.
Мітингувальники пропускають лише громадський транспорт, повідомляє "Укрінформ".
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У нинішній акції беруть участь близько 100 активістів "Національного корпусу". На місці також працюють представники поліції діалогу.
Протестувальники тримають у руках плакати з закликами до влади:
- "Руки геть від державних земель!";
- "Ні – знищенню села";
- "Продамо землю – втратимо майбутнє";
- "Землю – фермерам, а не олігархам".
Активісти перекрили Хрещатик: дивіться відео
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