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      "Нацкорпус" перекрив Хрещатик у ході протестів під Радою: відео

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      "Нацкорпус" перекрив Хрещатик / ukrinform.ua

      Під Верховною Радою України вже третій день тривають протести проти земельної реформи. Одні з організаторів протестів активісти "Національного корпусу" у четвер, 19 грудня, перекрили центральну частину Києва Хрещатик.

      Мітингувальники пропускають лише громадський транспорт, повідомляє "Укрінформ".

      Цікаво: Ринок землі і децентралізація: чи стануть протести масовими

      У нинішній акції беруть участь близько 100 активістів "Національного корпусу". На місці також працюють представники поліції діалогу.

      Протестувальники тримають у руках плакати з закликами до влади:

      • "Руки геть від державних земель!";
      • "Ні – знищенню села";
      • "Продамо землю – втратимо майбутнє";
      • "Землю – фермерам, а не олігархам".

      Активісти перекрили Хрещатик: дивіться відео

       

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      10616
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Києва Сутички під Радою Активісти Національний корпус
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