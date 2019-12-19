"Нацкорпус" перекрив Хрещатик у ході протестів під Радою: відео

Під Верховною Радою України вже третій день тривають протести проти земельної реформи. Одні з організаторів протестів активісти "Національного корпусу" у четвер, 19 грудня, перекрили центральну частину Києва Хрещатик.

Мітингувальники пропускають лише громадський транспорт, повідомляє "Укрінформ". Цікаво: Ринок землі і децентралізація: чи стануть протести масовими У нинішній акції беруть участь близько 100 активістів "Національного корпусу". На місці також працюють представники поліції діалогу. Протестувальники тримають у руках плакати з закликами до влади: "Руки геть від державних земель!";

"Ні – знищенню села";

"Продамо землю – втратимо майбутнє";

"Землю – фермерам, а не олігархам". Активісти перекрили Хрещатик: дивіться відео