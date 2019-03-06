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      Нацполіція і СБУ намагалися рейдерськи захопити активи китайської держкорпорації в Україні

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      Рейдерська атака
      Рейдерська атака / dniprograd.org

      Національна поліція і Служба безпеки України намагалися заблокувати роботу одного з підприємств Миколаївської області, що належать Китайській національній групі будівельних матеріалів (CNBM), що могло бути частиною рейдерської атаки на компанію.

      На території ТОВ "Схід Солар" були проведені обшуки, компанію безпідставно намагаються звинуватити в шахрайстві. Про це розповів в коментарі "Українським Новинам" директор компанії Анатолій Старіцин.

      За його словами, 1 березня співробітники НП і СБУ провели обшуки на території виробничого майданчика компанії в смт Березанка Миколаївської області.

      "Також була спроба відключення діючої електростанції на підставі постанови Печерського суду, яка не набрало чинності, про арешт і заборону на експлуатацію всього майна", – зазначив Старіцин.

      Директор компанії вважає, що такі дії силовиків є тиском на менеджмент і акціонерів компанії з метою зупинки електростанції.

      Підставою для такого тиску є спроба криміналізувати господарський спір між ТОВ "Схід Солар" і ФК "Веста". Вона придбала активи кредитора компанії і тепер намагається отримати контроль над її майном, не дивлячись на те, що наші позики перед банком-кредитором погашені. Сьогодні наш спір знаходиться в судах, ні в одній справі не ухвалено таке, що набрало чинності рішення. При цьому нас намагаються звинуватити в шахрайстві і вже завели кримінальну справу. Найбільш імовірною реальною причиною ми бачимо спробу рейдерської атаки,
      розповів Старіцин.

      Зокрема, він зазначив, що компанії ставиться умисне виведення з-під застави частини активів (фотогальванічних елементів) з метою уникнути оплати по кредиту, а також передача обладнання в заставу двом банкам одночасно. Крім того, компанію намагаються звинуватити в тому, що вона навмисне вмонтувала фотогальванічні елементи в сонячні панелі, щоб вони з обладнання перейшли в категорію нерухомості і не могли бути стягнуті.

      При цьому жоден з цих фактів не відповідає дійсності, що підтверджено в судах юристами, підкреслив Старіцин.

      "Елементи з-під застави не виводилися, в заставу іншому банку передані елементи іншого виробника, а не зазначені в постанові суду, банк уже приймав у заставу змонтовані панелі, тому стверджувати, що ми навмисне їх монтували нонсенс",  вважає директор "Схід Солар".

      Він також підкреслив, що арешт і заборона на використання всього майна на двох майданчиках підприємства є порушенням законодавства. Згідно з нормами Кримінально-процесуального кодексу, арешт може бути накладений тільки на майно, яке є предметом спору (на одному майданчику), а інші обмежувальні заходи не повинні впливати на роботу підприємства. У той же час заборона на використання обладнання прямо порушує цю вимогу і є надмірною.

      Нагадаємо, CNBM є однією з найбільших держкорпорацій Китаю, входить в топ-500 найбільших компаній світу. Група є №1 в світі по виробництву цементу, гіпсокартону та скловолокна. У бізнес-групи входить також торгівля вугіллям, сталлю, продуктами лісу, будівельним обладнанням, верстатами, мінеральними продуктами і ін. В Україні володіє активами сумарною потужністю 267 МВт.

      За результатами 2018 року, 10 СЕС CNBM в Україні виробили 309 млн кВт-год електроенергії, що дозволило забезпечити річне споживання для понад 70 тис. домогосподарств.

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      Теги: Новини України СБУ Поліція Новини Миколаєва
      Джерело: 24 Канал
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