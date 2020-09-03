Нацрада перевірить канал НАШ через антиукраїнський ролик до Дня Незалежності
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення позапланово перевірить телеканал НАШ. Все через те, що канал транслював ролик на День Незалежності з ознаками дискримінації та розпалювання ворожнечі.
У Нацраді підкреслили, що НАШ 14 разів показав ролик, який викликав не лише зацікавленість комісії, але й обурення серед українців. Про це повідомили на сайті регулятора.
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Що відомо про неоднозначний ролик до Дня Незалежності
Ролик від телеканалу НАШ має назву "Наша (не) залежність". Відео створює образ негативних наслідків від виборів 1 грудня 1991 року всеукраїнського референдуму. Тоді 90,32% громадян підтримали незалежність України.
Регуляторний орган призначив позапланову перевірку. За її результатами ухвалять виважене рішення відповідно до положень чинного законодавства,
– підсумували у Нацраді.
Також Нацрада вважає, що поширення в ефірі телеканалу такого відеоматеріалу саме у День Незалежності України має ознаки дискримінації щодо тих громадян України, через вибір яких Україна здобула незалежність, а також розпалювання ворожнечі між різними групами населення країни.
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Що відомо про канал НАШ
- Зверніть увагу, що засновником телеканалу НАШ є екснардеп Євгеній Мураєв, відомий своєю прокремлівською позицією.
- У 2020 році канал вже штрафувала Нацрада: 9 січня 2020 року регулятор наклав стягнення на 105 тисяч 625 гривень. Причина – трансляція інтерв'ю колишнього прем'єра України Миколи Азарова журналісту Дмитру Гордону.
- У ньому Азаров при повному невтручанні ведучого зробив низку антиукраїнських заяв: державний переворот у 2014 році, прихід до влади бандитів і мародерів, вигідність відділення від України Криму і Донбасу, прирівнювання учасників євромайдан до фашистів.