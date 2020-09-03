Нацрада з питань телебачення і радіомовлення позапланово перевірить телеканал НАШ. Все через те, що канал транслював ролик на День Незалежності з ознаками дискримінації та розпалювання ворожнечі.

У Нацраді підкреслили, що НАШ 14 разів показав ролик, який викликав не лише зацікавленість комісії, але й обурення серед українців. Про це повідомили на сайті регулятора.

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Що відомо про неоднозначний ролик до Дня Незалежності

Ролик від телеканалу НАШ має назву "Наша (не) залежність". Відео створює образ негативних наслідків від виборів 1 грудня 1991 року всеукраїнського референдуму. Тоді 90,32% громадян підтримали незалежність України.

Регуляторний орган призначив позапланову перевірку. За її результатами ухвалять виважене рішення відповідно до положень чинного законодавства,

– підсумували у Нацраді.

Також Нацрада вважає, що поширення в ефірі телеканалу такого відеоматеріалу саме у День Незалежності України має ознаки дискримінації щодо тих громадян України, через вибір яких Україна здобула незалежність, а також розпалювання ворожнечі між різними групами населення країни.

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Що відомо про канал НАШ