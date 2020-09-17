NewsOne знов назвав Стерненка вбивцею: Нацрада проведе позапланову перевірку
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne. Все через, що у риториці телеканалу регулярно фігурує теза про те, що активіст Сергій Стерненко є "вбивцею".
Це стало підставною для позапланової перевірки. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
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У чому полягає порушення
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що у висловах ведучих програми "Протистояння" на NewsOne зафіксували порушення презумпції невинуватості підозрюваного. Крім цього, канал проявив нехтування законодавчими нормами щодо поширення об'єктивної інформації
Відомо, що передача транслювалася у прямому ефірі NewsOne 28 серпня 2020 року і з повторами 29 серпня і 30 серпня. В ній активіста Сергія Стерненка назвали вбивцею.
За результатами перевірки Національна рада ухвалить рішення відповідно до вимог законодавства,
– зазначили на сайті регулятора.
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Що відомо про справу проти Сергія Стерненка
- Активіста Сергія Стерненка тричі намагалися вбити. Вперше його побили битами. Правоохоронці винних не знайшли. Активіст попросив державну охорону, проте йому відмовили.
- Під час другого нападу в активіста вистрілили з пістолета. Куля була гумовою, тому Стерненко вижив.
- Згодом стався третій напад. Стерненко зміг відбитись від нападників. Однак він смертельно поранив одного зі зловмисників – Івана Кузнєцова. Поліція стала на захист нападників, а Стерненку висунули підозру в умисному вбивстві.
- 15 червня 2018 року суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту. Однак наступного дня суд змінив місто перебування активіста з Одеси на Київ.
- Стерненко подав апеляцію. Проте апеляційний суд залишив попереднє рішення, а саме – 60 діб домашнього арешту.
- Адвокати Стерненка вимагають розслідування одеського нападу. На захист Стерненка виступають багато активістів. 1 вересня вони пікетували Верховний Суд.