Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne. Все через, що у риториці телеканалу регулярно фігурує теза про те, що активіст Сергій Стерненко є "вбивцею".

Це стало підставною для позапланової перевірки. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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У чому полягає порушення

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що у висловах ведучих програми "Протистояння" на NewsOne зафіксували порушення презумпції невинуватості підозрюваного. Крім цього, канал проявив нехтування законодавчими нормами щодо поширення об'єктивної інформації

Відомо, що передача транслювалася у прямому ефірі NewsOne 28 серпня 2020 року і з повторами 29 серпня і 30 серпня. В ній активіста Сергія Стерненка назвали вбивцею.

За результатами перевірки Національна рада ухвалить рішення відповідно до вимог законодавства,

– зазначили на сайті регулятора.

Зверніть увагу! NewsOne належить нардепові від "ОПЗЖ" та правій руці Віктора Медведчука Тарасу Козаку. Окрім цього, під контролем Медведчука перебувають ще два телеканали – "112 Україна" і ZIK. Нещодавно Національна рада з питань радіомовлення і телебачення оштрафувала на 105 тисяч 625 гривень телеканал NewsOne. Сталося це через розповідь ведучого телеканалу Руслана Коцаба про те, що війну на Донбасі нібито "розв'язала Україна".

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