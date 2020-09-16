Це була операція Авакова і Медведчука, – Стерненко про свою популярність у проросійських ЗМІ
У проросійських ЗМІ харківському активісту Сергієві Стерненку приділяють багато уваги. На його думку, це спроба створити чергову страшилку для пропаганди. Масово писати про активіста почали у вересні 2019 року. Стерненко переконаний, що це була інформаційна операція Арсена Авакова і Віктора Медведчука.
Чому проросійські ЗМІ пишуть про Стерненка
Проросійські ЗМІ часто і багато пишуть про Сергія Стерненка, сам активіст цього не заперечує. Про це він розповів в інтерв’ю 24 каналу.
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Точну відповідь (чому так – 24 канал) знають лише вони самі, але можу висловити припущення, що це спроба створити чергову страшилку для їхньої пропаганди,
– заявив Стерненко.
Мовляв, ось – фашист, радикал, який просто так напав на беззахисних десантників біля свого будинку.
Активіст переконаний, що роблять це для того, щоб також показати, що ті, хто виступають за все українське – "фашисти, вбивці й надзвичайно погані люди".
Коли та чому він з’явився у проросійському інформаційному просторі
Стерненко розповів, що про нього писали, коли відбувся сам напад. Однак масовим це стало у вересні 2019 року.
Я взагалі переконаний, що це була інформаційна операція Арсена Авакова і Віктора Медведчука – спільна,
– зазначив він.
Активіст пояснив, що бачить чітку хронологію, що відбувалося у цій справі і як. "Андрій Портнов, який відстоює інтереси Арсена Авакова та Віктора Медведчука, вимагав забрати цю справу із СБУ і передати її до поліції", – розповів Стерненко. У СБУ вона була, на його думку, через причетність поліції до організації цих нападів.
Далі медіа Медведчука почали його масово інформаційно атакувати. "Це була однозначно чиясь команда, однозначно це було централізовано", – додав активіст. За один місяць дуже багато новин щодо нього на проросійських ресурсах.
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Що відомо про напади на Стерненка і справу проти нього
- У 2018 році Стерненка намагались вбити тричі. Вперше його побили битами. Правоохоронці винних не знайшли. Активіст попросив державну охорону, проте йому відмовили.
- Під час другого нападу в активіста вистрілили з пістолета. Куля була гумовою, тому Стерненко вижив.
- Згодом стався третій напад. Стерненко зміг відбитись від нападників. Однак він смертельно поранив одного зі зловмисників – Івана Кузнєцова. Поліція стала на захист нападників, а Стерненку висунули підозру в умисному вбивстві.
- 15 червня 2018 року суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту. Однак наступного дня суд змінив місто перебування активіста з Одеси на Київ.
- Стерненко подав апеляцію. Проте апеляційний суд залишив попереднє рішення, а саме – 60 діб домашнього арешту.
- Адвокати Стерненка вимагають розслідування одеського нападу.
- На захист Стерненка виступають багато активістів. 1 вересня вони пікетували Верховний Суд.