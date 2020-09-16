У проросійських ЗМІ харківському активісту Сергієві Стерненку приділяють багато уваги. На його думку, це спроба створити чергову страшилку для пропаганди. Масово писати про активіста почали у вересні 2019 року. Стерненко переконаний, що це була інформаційна операція Арсена Авакова і Віктора Медведчука.

Чому проросійські ЗМІ пишуть про Стерненка

Проросійські ЗМІ часто і багато пишуть про Сергія Стерненка, сам активіст цього не заперечує. Про це він розповів в інтерв’ю 24 каналу.

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Точну відповідь (чому так – 24 канал) знають лише вони самі, але можу висловити припущення, що це спроба створити чергову страшилку для їхньої пропаганди,

– заявив Стерненко.

Мовляв, ось – фашист, радикал, який просто так напав на беззахисних десантників біля свого будинку.

Активіст переконаний, що роблять це для того, щоб також показати, що ті, хто виступають за все українське – "фашисти, вбивці й надзвичайно погані люди".

Коли та чому він з’явився у проросійському інформаційному просторі

Стерненко розповів, що про нього писали, коли відбувся сам напад. Однак масовим це стало у вересні 2019 року.

Я взагалі переконаний, що це була інформаційна операція Арсена Авакова і Віктора Медведчука – спільна,

– зазначив він.

Активіст пояснив, що бачить чітку хронологію, що відбувалося у цій справі і як. "Андрій Портнов, який відстоює інтереси Арсена Авакова та Віктора Медведчука, вимагав забрати цю справу із СБУ і передати її до поліції", – розповів Стерненко. У СБУ вона була, на його думку, через причетність поліції до організації цих нападів.

Далі медіа Медведчука почали його масово інформаційно атакувати. "Це була однозначно чиясь команда, однозначно це було централізовано", – додав активіст. За один місяць дуже багато новин щодо нього на проросійських ресурсах.

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