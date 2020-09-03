Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення сьогодні, 3 вересня, анулювала ліцензію на мовлення радіостанції "Прямий-FM". У Раді ввважають, що це рішення є абсолютно політичним.

Про анулювання ліцензії стало відомо на засіданні Нацради. Така заява також вже є на сайті "Прямого".

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За анулювання ліцензії проголосувало 5 членів Нацради, 2 голоси були "проти", ще 1 "утримався".

Генпродюсерка телеканалу Світлана Орловська під час зазначила, що на канал вже давно триває сисиемний тиск. Хоча раніше в подібних випадках виносили лише попередження.

Вперше за цю історію Нацради виноситься подібне рішення щодо анулювання усіх ліцензій. Якась особлива увага до "Прямого",

– сказала вона.

Загалом було 2 проєкти рішення:

Олега Черниша про анулювання ліцензії у 2018 році і зобов’язання телеканалу повернути ліцензію Нацраді; Член Нацради Олександр Ільяшенко говорив про попередження "Прямому" за недотримання умов ліцензії щодо мовлення. Він зазначив, що компанія вже почала мовлення на частині частот, але не освоїла одну. Відтак вчасно не звернулася до Нацради щодо цього.

Довідка. Канал впродовж року почав мовлення за ліцензією, але не в усіх містах.

Нардепи з партії "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович та Марія Іонова, назвали політичним тиском претензії до "Прямого". Іонова ж заявила, що це "абсолютно політичне рішення".

Компанія ще може оскаржити рішення Нацради.

Кому насправді належить "Прямий"?

До Революції Гідності телеканал мав назву "Тоніс" і належав старшому сину Віктора Януковича – Олександру. Коли ж той втік, канал "Тоніс" чомусь не конфісковали у державну власність. Він опинився в руках оточення Петра Порошенка.



Формально телеканал належить Володимиру Макеєнку.



Реальними власниками каналу "Прямий" називають Петра Порошенка та Ігоря Кононенка. Сам Порошенко стверджує, що не має жодного стосунку до власності або до управління "Прямим". Та під час президентських виборів-2019 канал активно піарив діючу владу і президента Порошенка, та жорстко критикував його опонентів, передусім Юлію Тимошенко і Володимира Зеленського.





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