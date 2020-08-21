Нацрада перевірить телеканал "112 Україна". Перевірку ініціювали через висловлювання комуніста Петра Симоненка, який в ефірі каналу сказав, що в Україні триває "громадянська війна".

Колишній народний депутат України та лідер заборонної в Україні Комуністичної партії Петро Симоненко прийшов на "112 Україна", щоб взяти участь у програмі "Прайм". Її транслювали 27 і 28 липня. Про це повідомляє пресслужба Нацради.

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Що наговорив Симоненко

Політик сказав, що в Україні триває "громадянська війна". Окрім цього, він вважає, що "треба повернути всіх у казарми за місцем дислокації основних частин", тоді війна закінчиться. За словами Симоненка, "з донецького боку ніхто не буде проявляти агресію, вони сьогодні обороняються".

На ці висловлювання ведучі ніяк не реагували. Тож члени Нацради проголосували за призначення перевірки телеканалу.

Зверніть увагу! Канал "112 Україна" належить депутату від ОПЗЖ та соратнику Віктора Медведчука Тарасу Козаку. Медведчук з'являється в ефірах каналу досить часто, тому багато людей вважають, що фактично канал належить йому.

Які порушення зафіксували на "112 Україна" раніше