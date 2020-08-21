Нацрада перевірить "112 канал" через висловлювання Симоненка про громадянську війну
Нацрада перевірить телеканал "112 Україна". Перевірку ініціювали через висловлювання комуніста Петра Симоненка, який в ефірі каналу сказав, що в Україні триває "громадянська війна".
Колишній народний депутат України та лідер заборонної в Україні Комуністичної партії Петро Симоненко прийшов на "112 Україна", щоб взяти участь у програмі "Прайм". Її транслювали 27 і 28 липня. Про це повідомляє пресслужба Нацради.
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Що наговорив Симоненко
Політик сказав, що в Україні триває "громадянська війна". Окрім цього, він вважає, що "треба повернути всіх у казарми за місцем дислокації основних частин", тоді війна закінчиться. За словами Симоненка, "з донецького боку ніхто не буде проявляти агресію, вони сьогодні обороняються".
На ці висловлювання ведучі ніяк не реагували. Тож члени Нацради проголосували за призначення перевірки телеканалу.
Які порушення зафіксували на "112 Україна" раніше
- У липні 2019 року канал анонсував показ пропагандистського фільму про Донбас за участю Путіна і Медведчука. Однак потім канал скасував показ.
- 19 квітня телеканал транслював ефірі російський мультфільм за участю актора Олександра Михайлова. Він внесений до переліку осіб, які загрожують національній безпеці.
- Окрім цього, у липні 2020 року канал транслював промову патріарха Кирила на День хрещення Русі.
- На початку року 2020 року Нацрада зацікавилась каналом через висловлювання Вадима Рабіновича, Іллі Киви, Наталії Королевської, Ріната Кузьміна і Симоненка. Вони висловлювали заяви, що можуть розпалювати національну, расову чи релігійну небезпеку.