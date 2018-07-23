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Науковець зробив моторошний прогноз про апокаліпсис, який спричинить "Планета X"

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Науковець прогнозує апокаліпсис через "Планету X"
Науковець прогнозує апокаліпсис через "Планету X" / cienciasartes.blogspot.com

На Землю чекає неминучий апокаліпсис, який спричинить так звана "Планета X". В цьому запевняє колишній співробітник Геологічної служби США Ітан Троубрідж.

Про це повідомляє The Siver Telegram, передає unian.ua.

За прогнозами вченого, небесне тіло, так звана "Планета X", наблизиться до Землі на рекордно близьку відстань. В результаті гравітаційне поле цього об’єкта може спровокувати виникнення природних катаклізмів.

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Зокрема, на Землі утворяться гігантські розломи у земній корі і виверження вулканів. Глобальна катастрофа почнеться з виверження Єллоустонського супервулкану.

До такої думки схиляються ще ряд вчених. Однак поки що прямих доказів існування такого тіла не виявили.

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Теги: Техно Космос виверження вулкану Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
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