Науковці розвінчали популярний міф про зубну пасту

Науковці з Швейцарії спростували міф про те, що спеціальні зубні пасти можуть зміцнювати зубну емаль чи знижувати чутливість дентину.

Провести дослід науковців спонукало збільшення кількості зубних паст, які претендують на зміцнення зубної емалі і зниження чутливості дентину, на ринку.

Для експерименту науковці взяли вісім популярних в Бразилії і Європі спеціальних зубних паст та одну звичайну для контрольного зразка.

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Дослід провели на малих корінних зубах, які пожертвували пацієнти стоматологічних клінік.

У лабораторії фахівці змоделювали процес чищення зубів і оцінили вплив зубних паст на емаль. Вони з’ясували, що всі протестовані пасти викликали прогресивну втрату емалі. При цьому "лікувальні" пасти мало чим відрізнялися від контрольного зразка.

За словами фахівців, головна функція зубної пасти – очищення, а не лікування.