Науковці зробили важливе відкриття про шашлик

Споживання в їжу м’яса, просмаженого на відкритому вогні, може призвести до розвитку гіпертонії.

Відповідні дослідження проводили науковці з Гарвардського університету.

У дослідженні вони порівняли людей, які їли просмажене на відкритому вогні м'ясо більше 15 разів на місяць і менше 4-ох разів на місяць.

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Науковці з’ясували, що в осіб з першої групи ризик розвитку гіпертонії був на 17% вищим, ніж у людей з другої групи.

Окрім того, як зазначили науковці, приготування ння м'яса при високих температурах може призвести до появи кількох побічних сполук. Вони можуть викликати окислювальний стрес, запалення і резистентність до інсуліну.