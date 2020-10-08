Російський опозиціонер Олексій Навальний записав своє перше відеозвернення після отруєння "Новачком". Він висловив переконання, що за замахом на нього стоїть особисто президент Росії Володимир Путін.

Своє перше після лікування відеозвернення Олексій Навальний опублікував у власному каналі на ютубі.

До слова ОЗХЗ підтвердила наявність "Новачка" в аналізах Навального: що чекати Росії

Вітаю, це Навальний. Я радий, що знову можу сказати цю фразу, хоча в певний момент я вважав, що більше ніколи цього не говоритиму. Та я знову тут і хочу сказати три важливі речі. Перше – я бачу, що відбувається, і розумію, що Кремль просто мріє, щоб я не повернувся,

– заявив політик.

За його словами, саме заради цього російська влада щоденно видає "дивні й доволі агресивні висловлювання", які мають на меті його залякати. Ба більше, єдиним підозрюваним у Росії в справі про отруєння Навального буде він сам.

"Та я підтверджую, що повернуся в Росію, продовжу свою роботу й жодна інша можливість не розглядається. Друге – я дійсно вважаю, що за замахом на мене стоїть президент Росії Володимир Путін. Мені здається, що всі події, які тривають просто зараз, вказують саме на це", – наголосив Олексій Навальний.

Він зазначив, що коли комусь цеглиною проломили голову чи намагалися застрелити, то, логічно, правоохоронні органи відкриють кримінальну справу. Відтак він риторично запитав, чому досі цього не зробили через спробу вбити його.

Чому в моєму випадку кримінальної справи немає, нічого немає? Я не знаю, де мій одяг, не можу отримати доступ до власних медичних документів. Терміни розслідування минули давно, але нічого не відбувається,

– підкреслив опозиціонер.

Політик також наголосив на абсурдності постійних звернень до Німеччини. Мовляв, його отруїли в російському місті, а свідомість він втратив у російському літаку на території Росії. Відтак він закликає до російського розслідування з російським правосуддям.

Новина доповнюється...

Відеозвернення Олексія Навального: дивіться відео