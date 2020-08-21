Навальному стало зле вже в туалеті літака: дівчина, що летіла з політиком, розповіла нові деталі
Журналісти поспілкувалися з однією за пасажирок, яка летіла в одному літаку з Олексієм Навальним, коли йому стало погано. Дівчина розповіла: до останнього думала, що зле стало комусь з пенсіонерів, адже Навальний, навіть коли йшов у туалет, то виглядав цілком добре.
Вперше з Навальним зустрілися ще в аеропорту, але тоді цьому не надала жодної уваги. Про це неназвана дівчина розповіла в коментарі "Сибирь.Реалии".
Важливо За Навальним збирається літак з Німеччини
Вона розповіла, що перед вильотом політик мав добрий вигляд – так, як виглядають люди з самого ранку, коли не виспалися. Нічого особливого.
У кафе аеропорту декілька людей підходили до Олексія Навального й просили фото – він нікому не відмовляв. Загалом він сидів у своїй компанії, з якою щось обговорювали.
Політику стало погано вже в туалеті. Втім пасажирка цього не бачила, їй розповіли люди вже після госпіталізації Навального. Вона навіть думала, що швидка забрала когось з літніх пасажирів.
Стюардеси бігали туди-сюди, носили пледи. Потім тричі по гучному зв'язку запитували, чи є на борту лікарі. Не знаю, чи відгукнувся хтось – сама не бачила. Чесно кажучи, я навіть у цей момент не зрозуміла, що погано стало Олексію Навальному. Подумала: комусь із літніх пасажирів,
– пригадала дівчина.
Вже коли Навального госпіталізували, а літак дозаправився й збирався вилітати далі, у салоні почали говорити про те, що госпіталізували саме Навального.
Для дівчини це було дивним, адже політик проходив повз неї, коли йшов у туалет, і, за її словами, виглядав цілком добре. Тож вона припускає, що щось могло статися саме в черзі до вбиральні.
У дівчини запитали, що саме могло трапитися чи, наприклад, політика могли вколоти отруєною голкою. Пасажирка літака висловила думку, що така версія більше схожа на правду, ніж отруєння в кафе аеропорту.
"Тоді зрозуміло, чому йому стало погано в туалеті, а далеко не відразу після того, як він випив цей чай в аеропорту. Як я зрозуміла, погано йому стало саме у хвості літака, інакше ми б це помітили значно швидше. Утім, звичайно, стверджувати я нічого не можу", – резюмувала дівчина.
Ймовірне отруєння Навального: коротко
- Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву 20 серпня. Літак терміново зупинили в Омську, де політика госпіталізували.
- Причини події наразі невідомі, але колеги Навального припускають, що опозиціонера могли отруїти. Наразі відомо, що він впав у кому й не приходить до тями.
- Пасажири розповідають, що Навальному стало погано і він пішов у туалет та не повернувся. Блогер, який летів тим же рейсом, опублікував відео, де політик спершу п’є чай, а тоді вже у салоні літака стогне від болю.
- Колеги припускають, що отруту підмішали саме в чай, оскільки він був єдиним, що політик споживав з самого ранку.
- Камери спостереження показали, що стакан з напоєм йому передав помічник. Тож той, хто ймовірно підмішував отруту, міг не знати, хто саме це вип'є.