Журналісти поспілкувалися з однією за пасажирок, яка летіла в одному літаку з Олексієм Навальним, коли йому стало погано. Дівчина розповіла: до останнього думала, що зле стало комусь з пенсіонерів, адже Навальний, навіть коли йшов у туалет, то виглядав цілком добре.

Вперше з Навальним зустрілися ще в аеропорту, але тоді цьому не надала жодної уваги. Про це неназвана дівчина розповіла в коментарі "Сибирь.Реалии".

Важливо За Навальним збирається літак з Німеччини

Вона розповіла, що перед вильотом політик мав добрий вигляд – так, як виглядають люди з самого ранку, коли не виспалися. Нічого особливого.

У кафе аеропорту декілька людей підходили до Олексія Навального й просили фото – він нікому не відмовляв. Загалом він сидів у своїй компанії, з якою щось обговорювали.

Політику стало погано вже в туалеті. Втім пасажирка цього не бачила, їй розповіли люди вже після госпіталізації Навального. Вона навіть думала, що швидка забрала когось з літніх пасажирів.

Стюардеси бігали туди-сюди, носили пледи. Потім тричі по гучному зв'язку запитували, чи є на борту лікарі. Не знаю, чи відгукнувся хтось – сама не бачила. Чесно кажучи, я навіть у цей момент не зрозуміла, що погано стало Олексію Навальному. Подумала: комусь із літніх пасажирів,

– пригадала дівчина.

Вже коли Навального госпіталізували, а літак дозаправився й збирався вилітати далі, у салоні почали говорити про те, що госпіталізували саме Навального.

Для дівчини це було дивним, адже політик проходив повз неї, коли йшов у туалет, і, за її словами, виглядав цілком добре. Тож вона припускає, що щось могло статися саме в черзі до вбиральні.

У дівчини запитали, що саме могло трапитися чи, наприклад, політика могли вколоти отруєною голкою. Пасажирка літака висловила думку, що така версія більше схожа на правду, ніж отруєння в кафе аеропорту.

"Тоді зрозуміло, чому йому стало погано в туалеті, а далеко не відразу після того, як він випив цей чай в аеропорту. Як я зрозуміла, погано йому стало саме у хвості літака, інакше ми б це помітили значно швидше. Утім, звичайно, стверджувати я нічого не можу", – резюмувала дівчина.

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