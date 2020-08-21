У ніч проти 21 серпня за Олексієм Навальним збирається вилетіти літак з Німеччини. Російський політик після ймовірного отруєння перебуває в комі в лікарні Омська й досі не приходив до тями.

Свою згоду на лікування Навального висловила німецька лікарня Charite в Берліні, повідомляє "Медуза" з посиланням на лікарку політика Анастасію Васильєву.

Важливо Олексій Навальний перебуває у глибокій комі через ймовірне отруєння: все, що відомо

Відомо, що борт з Німеччини мав вилетіти о 1 годині ночі за київським часом. Чи розпочав він свій політ, наразі інформація відсутня.

Літак направить організація Cinema for Peace Foundation, яка у 2018 році таким же чином доставила в ту ж клініку учасника Pussy Riot Петра Верзилова. До слова, це зроблено саме на прохання останнього.

Видання AFP також повідомляє, що наразі у фонді намагаються отримати дозвіл на спеціальний рейс і медичне обладнання, яке дозволить транспортувати пацієнта в комі.

Ймовірне отруєння Навального: коротко