За Навальним збирається літак з Німеччини
У ніч проти 21 серпня за Олексієм Навальним збирається вилетіти літак з Німеччини. Російський політик після ймовірного отруєння перебуває в комі в лікарні Омська й досі не приходив до тями.
Свою згоду на лікування Навального висловила німецька лікарня Charite в Берліні, повідомляє "Медуза" з посиланням на лікарку політика Анастасію Васильєву.
Важливо Олексій Навальний перебуває у глибокій комі через ймовірне отруєння: все, що відомо
Відомо, що борт з Німеччини мав вилетіти о 1 годині ночі за київським часом. Чи розпочав він свій політ, наразі інформація відсутня.
Літак направить організація Cinema for Peace Foundation, яка у 2018 році таким же чином доставила в ту ж клініку учасника Pussy Riot Петра Верзилова. До слова, це зроблено саме на прохання останнього.
Видання AFP також повідомляє, що наразі у фонді намагаються отримати дозвіл на спеціальний рейс і медичне обладнання, яке дозволить транспортувати пацієнта в комі.
Ймовірне отруєння Навального: коротко
- Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву 20 серпня. Літак терміново зупинили в Омську, де політика госпіталізували.
- Причини події наразі невідомі, але колеги Навального припускають, що опозиціонера могли отруїти. Наразі відомо, що він впав у кому й не приходить до тями.
- Пасажири розповідають, що Навальному стало погано і він пішов у туалет та не повернувся. Блогер, який летів тим же рейсом, опублікував відео, де політик спершу п’є чай, а тоді вже у салоні літака стогне від болю.
- Колеги припускають, що отруту підмішали саме в чай, оскільки він був єдиним, що політик споживав з самого ранку.
- Камери спостереження показали, що стакан з напоєм йому передав помічник. Тож той, хто ймовірно підмішував отруту, міг не знати, хто саме це вип'є.