Попри те, що Тернопіль з 7 вересня перебуває в червоній карантинній зоні, місцеві школи не закрили. Навчальний процес відбувається на шкільному дворі та у різний час. Минуло вже понад 100 днів, відколи в Україні працюють камери автофіксації порушень. Та деякі українські водії придумали, як перехитрити технології.

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Навчальний процес у Тернополі

У Тернополі школи продовжують працювати в умовах червоної зони. Через це поліція склала на директорів адмінпротоколи. Працівники навчальних закладів оскаржуватимуть їх у суді. Звичної роботи шкіл вимагають батьки – вони написали колективні звернення.

Школи Тернополя відкриті, хоча місто – у червоній зоні: дивіться відео

Автофіксація порушень ПДР

Камери автоматичної фіксації порушень працюють на Київщині вже понад 3 місяці. За цей час з'явилися спеціальні додатки, які попереджають про камери. Правоохоронці наголосили, що система автофіксації є прозорою: пристрої ніхто не ховає. Втім, попри оборудки водіїв, в поліції похвалилися реальними результатами.

Водії придумали, як "перехитрити" камери на дорогах: дивіться відео

Унікальні місця в Запорізькій області

Запоріжжя можна назвати одним з головних транспортних шляхів України. Місто з'єднує південь країни зі столицею, західними та центральними областями, а Донбас із Криворіжжям. Запорізька область багата як на природні пам'ятки, так і на історичні.

Що відвідати під час подорожі у Запорізьку область: дивіться відео

Прогнози щодо курсу долара

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що до кінця 2020 року курс зберігатиметься на рівні 27 – 28 гривень за долар. Він запевнив, що цьому не завадять рекордні виплати держави за зовнішніми боргами. Щоправда, експерти не так впевнені в стабільності української валюти.

Чи буде в Україні долар за понад 30 гривень: дивіться відео

"Податковий зашморг" для ІТ

Рада раптово вирішила збільшити податкове навантаження для IT-компаній. Депутати зареєстрували декілька відповідних законопроєктів. Утім підприємці переконані, що такі зміни лише затягнуть так званий зашморг. Ймовірно, що державний кошторис не заробить на цьому, а втратить.

Що буде з податками для IT-компаній в Україні: дивіться відео