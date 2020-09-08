Минуло 100 днів, відколи в Україні запрацювали камери автоматичної фіксації порушень. Про здобутки та прорахунки після їх встановлення – читайте далі.

У водіїв думки щодо поліпшення ситуації на дорогах різняться. Детальніше про це – в сюжеті 24 каналу.

Цікаво Як вплине на порушників ПДР введення електронного виконавчого документу

Мудрості у життєвих ситуаціях українцям не забракло – деякі водії вже навчилися, як перехитрити технології. Зокрема, з'явилися спеціальні додатки, які попереджають про камери.

У поліції підкреслили, що система автофіксації є прозорою: камер ніхто по кущах на узбіччі не ховає. Втім, попри оборудки водіїв, правоохоронці позвалилися реальними результатами.

Цікаво! У Києві та області, де встановили перші 50 камер, аварій поменшало втричі. Утім, правоохоронці зазначили: попри це, порушників швидкісного режиму все ж не бракує.

"Ми винесли понад 800 тисяч постанов щодо перевищення швидкості. 645 тисяч з них вже є оплаченими", – наголосив Олексій Білошицький, заступник керівника Департаменту патрульної поліції.

Хто з політиків порушує ПДР

Серед порушників неодноразово засвітились і народні обранці. Наприклад, відомий "слуга народу" Олександр Дубінський. Мама якого, як він сам іронічно відповідав на питання про дорогий автопарк, любить швидкість.

Відзначився безпричинним перевищенням швидкості навіть президентський кортеж. Тоді на запит журналістів-розслідувачів, в ОП відповіли, що ні про які порушення ПДР не знають.



Президентський кортеж перевищував швидкість / Фото "Схем"

Частина посадовців, на переконання розслідувачів, використовує номерні знаки прикриття. До прикладу, нардеп Антон Яценко на авто, зареєстрованому на сестру, впродовж перших 50 днів роботи системи автофіксації перевищив швидкість 60 разів.

Реакція МВС

Таке ставлення можновладців та їх сімей до законів обурює більшість українців. На питання щодо оплати штрафів посадовцями не відповіли чітко й у МВС. Зазначили, що потрібно вдосконалювати закони, аби карати порушників.

Якщо вони не будуть сплачувати, документи передаватимуть до суду, тоді гроші стягуватиме виконавча служба. Щодо номерів прикриття – думаю, це потребує додаткового законодавчого регулювання,

– вважає Антон Геращенко, заступник очільника МВС.