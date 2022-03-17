Мовиться про чоловіків, віком від 18 до 60 років. Їм виїзд за кордон тимчасово обмежений.

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До Молдови пробували потрапити на гумовому човні

Цікавий випадок трапився 16 березня. Двоє громадян України вирішили скористатись послугами громадянина Молдови. За нелегальне потрапляння на його батьківщину чоловік вирішив взяти досить солідну суму – 14 тисяч доларів.

Для цього підприємливий молдованин мав гумовим човном переправити ухилянтів на територію Молдови. На жаль, така махінація йому не вдалась. Горе-бізнесмена затримали, а гроші у нього вилучили.

На ухилянтів склали адмінпротоколи

Стосовно українців складено адмінпротоколи. Після завершення досудових дій їх буде передано для забезпечення призову на військову службу.

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