Навіть для "спростування" ФФУ не надала підтвердження своїй версії появи посередника із ОАЕ

Через два дні після виходу розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" про фірму-посередника, через яку завод Федерації футболу України закупив обладнання і нитки з націнкою у 20% замість прямої закупівлі у виробників, ФФУ поширила офіційну позицію. У ній стверджується, що наведені в програмі кадри листа від представника компанії Polytan "є перекрученням фактів".

Про це повідомив сайт Bihus.Info.

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У програмі були в повному обсязі продемонстровані ті самі фрагменти листа від німецької компанії Polytan, які містяться у відеопродукті Muddy Waters –"Каламутні води", – що відбілює керівництво ФФУ. У фільмі Muddy Waters президент ФФУ Андрій Павелко стверджував: "Це була письмова вимога компанії Polyta», щоб для укладання вказаної угоди була вибрана саме ця компанія з Еміратів".

Водночас фрагмент листа, наведений у тому ж фільмі, прямо заперечував необхідність посередника. У документі йшлося про те, що компанія Polytan поставить заводу ФФУ – "ФФУ Продакшн" – "кінцеві продукти і матеріали, необхідні для встановлення штучного покриття, без будь-яких посередників". В офіційній позиції ФФУ після виходу сюжету "Наших грошей" стверджується, що текст листа на кадрах є неповним.

Відео повного випуску програми-розслідування щодо співпраці ФФУ і фірми-прокладки:

У повному тексті листа від німецького партнера, який частково цитує ФФУ, зазначено:

SDT F.Z.E. буде ексклюзивним дистриб'ютором компонентів для виготовлення виробів з штучного покриття, а саме: всіх видів нитки та підкладки (donbac, lonbac), крім латексу, К13, ксантової гуми, які будуть поставлені Polytan GmbH. Polytan GmbH також поставить "ФФУ Продакшн" та її дочірнім компаніям кінцеві продукти та матеріали, необхідні для встановлення систем штучного покриття, без будь-яких посередників.

Тобто у ФФУ не заперечують, що лист від Polytan містив згадку про поставку без посередників, але наводять ще одну фразу, якої немає у відеопродукті Muddy Waters, цитованому програмою "Наші гроші". При цьому ФФУ не надає копії самого листа з додатковою фразою, яку цитує.

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Наголошуємо, що за два тижні до виходу сюжету програма "Наші гроші" звернулася до президента ФФУ Андрія Павелка і "ФФУ Продакшн" з проханням надати копію листа з письмовою вимогою Polytan залучити посередника. Ані Андрій Павелко, ані керівництво заводу ФФУ копій документу на підтвердження слів Павелка про вимогу Polytan не надали. Натомість "ФФУ Продакшн" переслала до редакції заяву Polytan, в якій стверджується, що компанія Polytan ніколи не вимагала залучення до угоди посередників. Це прямо спростовує версію ФФУ.



"Polytan ніколи не залучав жодних третіх партнерів"

Отже, Федерація футболу України і її дочірнє ТОВ "ФФУ Продакшн" під час підготовки сюжету "Наших грошей" мали змогу підтвердити слова Андрія Павелка про те, що залучення посередника справді було письмовою вимогою з боку компанії Polytan. Однак на прямі запити телепрограми не надали жодного документального підтвердження. І не зробили цього навіть під час публікації своєї позиції після розслідування.

Відео щодо додаткових фактів навколо розслідування:

Тож наразі офіційною відповіддю від ТОВ "ФФУ продакшн" є лист компанії "Polytan", яка прямо вказує на українську сторону як ініціатора появи компанії посередника.