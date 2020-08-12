У 2020 році стартує будівництво нової обхідної дороги навколо Києва. Напівкільце у майже 150 кілометрів з’єднає одразу 5 міжнародних трас та головні міста країни.

Укравтодор 12 серпня презентував будівництво нової обхідної дороги навколо Києва, повідомив у фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Будівництво планують розпочати вже у 2020 році.

Це буде напівкільце загальною протяжністю майже 150 кілометрів, яке з’єднає швидким та комфортним маршрутом одразу 5 міжнародних трас і головні міста країни,

– зазначив Криклій.

КОД складатиметься з 6 ділянок та сполучить автошляхи:

М-07 Київ – Ковель;

М-06 Київ – Чоп;

М-05 Київ – Одеса;

Н-01 Київ – Знам’янка;

Н-08 Бориспіль – Маріуполь;

М-03 Київ – Харків;

М-01 Київ – Чернігів.

За попередніми розрахунками, піковий трафік на окремих ділянках дороги становитиме понад 70 тисяч авто за добу, загальний – понад 300 тисяч.

Поточна ситуація та плани

Наразі оголосили тендер на проєктні роботи першої ділянки у 35,2 кілометра між М-06 Київ – Чоп та М-05 Київ – Одеса. Приблизна вартість – 12 мільярдів гривень.

на проєктні роботи першої ділянки у 35,2 кілометра між М-06 Київ – Чоп та М-05 Київ – Одеса. Приблизна вартість – 12 мільярдів гривень. Також у межах проєкту планують побудувати міст довжиною 5,9 кілометра підходами через Дніпро.



Навколо Києва побудують нову обхідну дорогу / Фейсбук Владислава Криклія

До слова, наразі ремонтні роботи ведуть на приблизно 4 000 кілометрів доріг по всій країні. 1 200 кілометрів вже мають верхній шар.



Які дороги ремонтуватимуть та будуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу