Навколо Києва побудують нову обхідну дорогу: сполучатиме траси та головні міста
У 2020 році стартує будівництво нової обхідної дороги навколо Києва. Напівкільце у майже 150 кілометрів з’єднає одразу 5 міжнародних трас та головні міста країни.
Укравтодор 12 серпня презентував будівництво нової обхідної дороги навколо Києва, повідомив у фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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Будівництво планують розпочати вже у 2020 році.
Це буде напівкільце загальною протяжністю майже 150 кілометрів, яке з’єднає швидким та комфортним маршрутом одразу 5 міжнародних трас і головні міста країни,
– зазначив Криклій.
КОД складатиметься з 6 ділянок та сполучить автошляхи:
- М-07 Київ – Ковель;
- М-06 Київ – Чоп;
- М-05 Київ – Одеса;
- Н-01 Київ – Знам’янка;
- Н-08 Бориспіль – Маріуполь;
- М-03 Київ – Харків;
- М-01 Київ – Чернігів.
За попередніми розрахунками, піковий трафік на окремих ділянках дороги становитиме понад 70 тисяч авто за добу, загальний – понад 300 тисяч.
Поточна ситуація та плани
- Наразі оголосили тендер на проєктні роботи першої ділянки у 35,2 кілометра між М-06 Київ – Чоп та М-05 Київ – Одеса. Приблизна вартість – 12 мільярдів гривень.
- Також у межах проєкту планують побудувати міст довжиною 5,9 кілометра підходами через Дніпро.
Навколо Києва побудують нову обхідну дорогу / Фейсбук Владислава Криклія
Які дороги ремонтуватимуть та будуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу