Найбагатший китаєць Джек Ма оплатив тести на коронавірус для України

50 тисяч тестів на коронавірус для України купив Джек Ма – найбагатша людина Китаю. Їх вже передали Україні. Також він допоміг закупити і другу частину тестів.

Харківський бізнесмен, який входить у ТОП-20 найбагатших людей України, Олександр Ярославський в ефірі 24 каналу розповів, що домовлявся про доставку тестів на коронавірус з Китаю до України. Він особисто говорив з найбагатшою людиною Китаю Джеком Ма – засновником компанії Alibaba.

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"Джек був в Україні ще швидше. Зустрічався з президентом і дуже надихнувся поїздкою. Це теж вплинуло на те, що він відгукнувся на моє прохання допомогти Україні", – сказав Ярославський.

Бізнесмен розповів, що Джек Ма оплатив 50 тисяч тестів на коронавірус для України.

Це приблизно 50 тисяч доларів,

– пояснив харків'янин.

Сам Олександр Ярославський також виділив 2 мільйони доларів на боротьбу з коронавірусом в Україні. Він додав, що купити другу частину тестів теж допоміг Джек Ма.

"850 тисяч я заплатив за 100 тисяч тестів. Вони прибудуть вже наступного тижня. Це все допомога нашого друга Джека", – зазначив Ярославський.

Ці тести, за його словами, найкращі на ринку і дають 100% гарантію правдивого результату.



Чим відрізняють тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу