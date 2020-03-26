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      Найбагатший китаєць Джек Ма оплатив тести на коронавірус для України

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      50 тисяч тестів на коронавірус для України купив Джек Ма – найбагатша людина Китаю. Їх вже передали Україні. Також він допоміг закупити і другу частину тестів.

      Харківський бізнесмен, який входить у ТОП-20 найбагатших людей України, Олександр Ярославський в ефірі 24 каналу розповів, що домовлявся про доставку тестів на коронавірус з Китаю до України. Він особисто говорив з найбагатшою людиною Китаю Джеком Ма – засновником компанії Alibaba.

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      "Джек був в Україні ще швидше. Зустрічався з президентом і дуже надихнувся поїздкою. Це теж вплинуло на те, що він відгукнувся на моє прохання допомогти Україні", – сказав Ярославський.

      Бізнесмен розповів, що Джек Ма оплатив 50 тисяч тестів на коронавірус для України.

      Це приблизно 50 тисяч доларів,
      – пояснив харків'янин.

      Сам Олександр Ярославський також виділив 2 мільйони доларів на боротьбу з коронавірусом в Україні. Він додав, що купити другу частину тестів теж допоміг Джек Ма.

      "850 тисяч я заплатив за 100 тисяч тестів. Вони прибудуть вже наступного тижня. Це все допомога нашого друга Джека", – зазначив Ярославський.

      Ці тести, за його словами, найкращі на ринку і дають 100% гарантію правдивого результату.

      коронавірус
      Чим відрізняють тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Коронавірус в Україні Гроші Новини Харкова Новини України
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