Она за 30 лет применяется только пятый раз, и уже повторно – по Беларуси. Это уникальный и очень-очень позорный для страны (точнее, для ее властей) сигнал. Объясняю детальней, что это значит и когда он применялся.

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ОБСЕ охватывает три большие сферы деятельности (они часто называются измерения): военно-политичесую, экономико-экологическую и человеческую. Под последней имеется в виду сфера прав и основных свобод человека.

В рамках человеческого измерения государства ОБСЕ договорились о механизмах отслеживания, как страны выполняют взятые на себя обязательства. Один из них называется Венским, и второй, его развивающий, – Московский. Они так называются исходя из городов, где страны ОБСЕ их утвердили в 1989 и 1991 годах, соответственно. В общем, это условные названия конкретных правовых механизмов, важнее их суть.

Суть Московского механизма в том, что дает странам ОБСЕ правовую возможность формировать специальные миссии из числа независимых экспертов по ситуации с правами человека в странах ОБСЕ. Они беспристрастно изучают ситуацию и предлагают конкретные рекомендации по разрешению проблемы.

Вообще, предполагается, что сама страна ОБСЕ, вернее, ее власти заинтересованы в разрешении проблем в сфере прав человека, ведь это их обязанность по национальному законодательству, и в рамках международного права. Как известно, в реальности некоторые страны такой интерес не проявляют, но и это Московский механизм учитывает.

В каких странах уже применяли этот механизм?

Есть фактически чрезвычайный вариант, когда из-за серьезности ситуации миссия формируется даже без согласия / запроса страны ОБСЕ, которой это касается. Его могут инициировать как минимум 10 стран ОБСЕ.

Московский механизм за всю его 30-летнюю историю применялся менее 10 раз; среди них – всего несколько раз в рамках чрезвычайной процедуры (без согласия страны):

1992 год: миссия в Хорватии и Боснии и Герцоговине по воду зверств в отношениии безоружных гражданских лиц (поддержана 12 странами ОБСЕ);

по воду зверств в отношениии безоружных гражданских лиц (поддержана 12 странами ОБСЕ); 2002-2003 года: миссия в отношении Туркменистана по поводу репрессий после якобы неудачного покушения на правителя Ниязова (поддержана 10 странами ОБСЕ);

2011 год: миссия по ситуации в Беларуси в связи с репрессиями после президентских выборов 19 декабря 2010 года (поддержана 14 странами ОБСЕ);

в связи с репрессиями после президентских выборов 19 декабря 2010 года (поддержана 14 странами ОБСЕ); 2018 год: миссия по ситуации в Чечне (Россия) в связи с массовыми нарушениями прав человека (поддержана 16 странами ОБСЕ);

в связи с массовыми нарушениями прав человека (поддержана 16 странами ОБСЕ); И вот сегодня ОБСЕ принял решение снова инициировать Московский механизм по Беларуси, теперь уже в связи с фальсификацией выборов, убийствами и пытками мирных жителей и массовыми репрессиями; это решение было поддержано 17 странами ОБСЕ.

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Учреждение странами ОБСЕ миссии без согласия самой страны, ситуация в которой расследуется, – довольно исключительное явление. Вообще, в международном праве страны предпочитают не сунуться даже в совсем легальные процедуры, которые не предполагают согласия страны под вопросом.

Это случается в редчайших случаях, связанных с самыми жесткими нарушениями международного права в сфере прав человека. И по Беларуси он примянется уже второй раз (!), и никогда прежде такое большое количество стран ОБСЕ не поддерживало решение о запуске Московского механизма.

К чему это все приведет?

Нет особо никаких сомнений, что как и в 2011 году Беларусь откажется сотрудничать с миссией и не позволит ее руководителю посетить страну. Так же делали и Туркменистан и Россия. Впрочем, это не помешает главе миссии подготовить большой фактологический доклад с именами-датами-событиями на основании коммуникации с организациями и лицами, которые находятся за пределами Беларуси, и общения с людьми в Беларуси через интернет.

Доклад такой миссии ОБСЕ по ситуации в Беларуси в 2011 году повлиял на принятие резолюции Совета по правам человека ООН 17/24, которая в итоге привела к учреждению Спецдокладчика ООН по Беларуси в 2012 году.

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Можно ожидать, что глава миссии даст оценку совершенным деяниям в Беларуси в качестве преступлений против человечности, которые относятся к разряду особо тяжких преступлений в рамках международного права, наряду с геноцидом, военными преступлениями и агрессией.

Естественно, Россия и Китай будут блокировать всякие попытки создать Международный трибунал по Беларуси посредством резолюции Совета Безопасности ООН. Однако авторитетный доклад потенциально может сыграть свою роль в достижении правосудия, принимая во внимание преступления без срока давности.