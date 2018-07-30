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Найбільша зарплата на курортах: ТОП-10 літніх вакансій біля моря

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ТОП-10 вакансій біля моря
ТОП-10 вакансій біля моря / odesa.depo.ua

У сфері торгівлі, туризму і розваг, побутового обслуговування, готельно-ресторанного бізнесу, пропонують роботу українцям на курортах Херсонської, Одеської та Запорізької областей. Зарплату обіцяють високу, а також житло і триразове разове харчування.

Про це повідомляє міжнародна інтернет-компанія оголошень Olх.ua.

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Найбільша кількість вакансій у сфері роздрібної торгівлі – 36% від усіх оголошень. Майбутнім працівникам пропонують продавати кукурудзу та креветки. Одеська область обіцяє за таку роботу платню від 6750 до 22 500 гривень за місяць.

Заробіток біля моря: список вакансій
Заробіток біля моря: список вакансій

Касиру на літні атракціони чи продавцю-консультанту обіцяють зарплату від 2950 гривень, сюди додатково входить плата та відсоток за продаж.

30% серед усіх вакансій біля моря пропонується барменам та офіціантам у бари, ресторани та кафе. Таких вакансій найбільше зафіксували у Херсонській області. За місяць роботи на пляжі, з постійним доступом до їжі та розваг, можна отримати від 3600 до 21 416 гривень.

Вакансій пов'язаних з туризмом і розвагами – 12%, обіцяють зарплату від 10 000 до 15 000 гривень. Відтак на ловлі рапанів в Одесі можна не малу суму у розмірі до 39 000 гривень за місяць.

Теги: Новини України Гроші відпочинок Новини Одеси Новини Херсона Новини Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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