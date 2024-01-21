Тепер український стяг передадуть до Воєнно-історичного музею Будинку офіцерів у Львові. Загалом він перед цим відвідав 30 бригад ЗСУ і понад 20 міст України.

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Рекорд у Львові

Напередодні Дня Соборності України у Львові встановили національний рекорд. У центрі міста розгорнули український прапор з підписами і побажаннями майже 1450 громадян. У цей список ввійшли діти, волонтери, освітяни, митці і звісно військові. Також там залишив свій підпис головнокомандувач Валерій Залужний.

На синьому полотнищі залишилися згадки від дітей, волонтерів, діячів культури і благодійників. На жовтій смузі залишили свої підписи військові, які наразі боронять країну від агресора,

– повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби.

У центрі Львова розгорнули найбільший стяг / фото Львівської ОВА

Цей стяг об’їхав майже кожен куточок фронту, подолавши тисячі кілометрів Україною. Загалом стяг відвідав 30 бригад ЗСУ і понад 20 міст.

Прапор пройшов окопи, блокпости, їздив у евакуаційному автомобілі / Західне управління Держприкордонслужби

У центрі Львова зафіксували, що цей стяг став найбільшим прапором України, який зібрав найбільшу кількість підписів – 1448. На місці були присутні представники Книги рекордів України, які підтвердили рекорд документально.

Цей стяг – символ єдності, завдяки якій Україна виборює перемогу. Відстоїмо себе та нашу землю. Україна – Соборна,

– зазначив голова ЛОВА Максим Козицький.

Тепер стяг перемісять до Воєнно-історичного музею Будинку офіцерів.

Як розгортали найбільший прапор з підписами у Львові: дивіться фото

Хода на честь загиблих Небесної Сотні

Цієї неділі, 21 січня, у Києві вшанували пам'ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні пам'ятною ходою. Опівдні родини загиблих майданівців, учасники Революції Гідності та просто небайдужі люди вирушили від Лядських воріт до вулиці Михайла Грушевського.

Після ходи відбулося богослужіння. Воно проводилося біля пам'ятного знака на честь Сергія Нігояна, який розташований на Європейській площі. На вулиці Михайла Грушевського люди запалили свічки та поклали квіти до меморіальних дощок, які присвячені українським Героям.