Майже два роки тому в Україні трапилося диво – не побоюся цього слова. 11 квітня 2019 року склали присягу судді Антикорупційного суду.

Диво – тому що це перший і поки що єдиний суд в Україні, до складу якого не вибрали практично жодного суддю, який мав би принципові застереження з боку громадськості чи явно погану біографію.

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Працює суд теж відповідно – за півтора роки роботи десятки вироків, реальні строки, показовий процес, жодного корупційного скандалу.

Секрет ефективності Антикорупційного суду

Причина?

Це єдиний суд, в відборі якого ключову роль відіграли незалежні міжнародні експерти. 6 суддів і прокурорів з Англії, Данії, Канади і інших країн мали одне важливе повноваження: викинути з конкурсу осіб, щодо яких є обґрунтований сумнів. Все.

Маєш непояснені статки – вилітаєш.

Маєш дивні рішення і значні процесуальні порушення – вилітаєш. Розповідаєш, що на дорогущий маєток заробили батьки, продаючи мед з пари вуликів – вилітаєш.

Виявляється, в Україні можна сформувати чесний і справедливий суд. Достатньо лише один-єдиний раз не ґвалтувати закон і здоровий глузд.

У найвищих судових інстанціях купу агентів ворога

Не сидіти слухати як суддя на будинок, 5 квартир і 4 земельні ділянки заробила, працюючи кочегаркою в Східній Німеччині. І не вибирати її потім в члени Вищої ради правосуддя – оцінювати інших суддів.

Не писати про суддю, яка в 2015 році отримала від окупаційної влади в Севастополі індивідуальний податковий номер РФ, що в вас "немає жодних сумнівів щодо її доброчесності". І не робити її суддею "нового" Верховного Суду.

Не намагатися переконати оточуючих, що віриш, як голова одного з вищих судів імпортував колекцію годинників по 20 000-50 000 доларів за штуку з-за кордону задешево, а митну декларацію "вдома забув". І не робити його потім заступником голови цього ж "нового" Верховного Суду.

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Але і ці, нібито нескладні задачі нашим "суддям, обраним суддями" і нашим "авторитетним адвокатам і науковцям" (а саме вони зараз у нас суддів вибирають) виявилися не під силу.

Як результат – ми маємо в найвищих судових інстанціях купу агентів ворога і корупціонерів, а в тюрмах – патріотів і ветеранів.

Україні потрібні міжнародні експерти

Але це не біда – кажуть нам Зеленський, його Офіс і всі майже як один депутати зі "Слуг народу". Головне – не давати міжнародним експертами вирішального голосу, бо це... неконституційно (!). Давайте ще раз довіримо відбір суддів корумпованим суддям, прокурорам і науковим керівникам Іллі Киви. Може, цього разу вдасться!

Та ні, шановні. Один раз ми вже довірили суддівській мафії "самоочиститися". До чого це призвело – ми всі чудово бачимо.

Ми також бачимо, що за всю історію новітньої України є одна-єдина інституція з відповідними повноваженнями, яка вже показала показала, що має досвід, цінності і інші необхідні якості цю систему очистити. Називається вона Громадська рада міжнародних експертів, яка й допомагала відбирати Антикорупційний суд. І складається вона на 100% з міжнародних експертів.

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Її голова, сер Ентоні Хупер, лорд-суддя Апеляційного Суду Англії та Уельса, експерт з конституційного права і колишній суддя з Німеччини Тільман Хоппе разом з президентом Європейської асоціації суддів Хосе Матосом написали статтю. Там вони пояснили, чому міжнародні експерти у відборі суддів – це не тільки конституційно і відповідає найкращим практикам, а й життєво необхідно зараз для України.

Почитайте її. І визначіться для себе – ви хочете суддів як в Англії і в ЄС чи як навибирає українська судова мафія.