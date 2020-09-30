Найганебніші дебати в історії Америки: журналіст відреагував на словесний двобій
Відбувся словесний двобій між республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом. Журналіст Пітер Залмаєв ствердив, що на дебатах переміг Байден.
В ефірі 24 каналу журналіст повідомив, що очікував від Байдена більшого запалу. Попри це, він ствердив, що вважає його у цьому двобої переможцем.
До теми Такого ще не було в історії США: хто виграв на дебатах Трампа і Байдена?
За словами Пітера Залмаєва, "Джо Байден хоча б не опускався на дно канави, куди намагався затягнути його Дональд Трамп".
Те, що ми чули від Дональда Трампа – це найганебніші дебати в історії Америки,
– акцентував Залмаєв.
Журналіст додав, що Трамп сам підіграв Байдену. Упродовж багатьох місяців він намовляв на кандидата. І те, "що Байден взагалі вийшов на трибуну, нічого не забув і більш-менш нормально говорив – це вже велика перемога", – зазначив Пітер Залмаєв.
Календар президентських виборів у США
- 29 вересня 2020 року – перші дебати кандидатів ("тренувальні"), другі дебати будуть ближче до дня голосування.
- 3 листопада 2020 року – день голосування, результати будуть відомі або ж вже ввечері цього дня, або в найближчі кілька днів.
- 20 січня 2021 року – інавгурація нового президента США.