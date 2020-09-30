Відбувся словесний двобій між республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом. Журналіст Пітер Залмаєв ствердив, що на дебатах переміг Байден.

В ефірі 24 каналу журналіст повідомив, що очікував від Байдена більшого запалу. Попри це, він ствердив, що вважає його у цьому двобої переможцем.

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За словами Пітера Залмаєва, "Джо Байден хоча б не опускався на дно канави, куди намагався затягнути його Дональд Трамп".

Те, що ми чули від Дональда Трампа – це найганебніші дебати в історії Америки,

– акцентував Залмаєв.

Журналіст додав, що Трамп сам підіграв Байдену. Упродовж багатьох місяців він намовляв на кандидата. І те, "що Байден взагалі вийшов на трибуну, нічого не забув і більш-менш нормально говорив – це вже велика перемога", – зазначив Пітер Залмаєв.

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