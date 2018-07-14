Найгарячіша ведуча прогнозу погоди розповіла про експерименти в сексі

Ведуча прогнозу погоди з Аргентини Соль Перез, яка вважається найсексуальнішим фахівцем у своєму ремеслі, переконує, що секс завжди має бути різним.

Про це апетитна білявка розповіла у ефірі однієї із радіостанцій, передає The Daily Star.

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Так, за словами красунечки, перед сексом вона полюбляє перекусити. Крім того, представниця ЗМІ підкреслила, що дуже добре залучати їжу до своїх сексуальних ігор.

«Щодо мого сексуального досвіду, то у ванній у мене було. Також одного разу я гралася з морозивом. Насправді все залежить від моменту та з ким ти займаєшся сексом. Секс повинен бути жорстким чи повільним, але ніколи однаковим», – переконує Соль.

Також вона розповіла, що їй також подобається тертися ногами об ноги чоловіка, таким чином гріючи їх.

«Зараз моє серце є вільним. Річ у тім, що минулий тиждень на роботі у мене був дуже складним, відтак не було часу на хлопців. Просто хочу спокою», - додала Перез.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Соль Перез вирішила застрахувати свої розкішні сіднички на два мільйони песо.