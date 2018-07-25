Найгучніші ДТП з "мажорами": чим усе закінчилось

Смертельна ДТП у Києві, скоєна 23-річним Кирилом Островським, внаслідок чого загинула десятирічна дівчинка, знову поставило питання про посилення відповідальності порушників правил дорожнього руху. Особливо так званих мажорів, які здебільшого уникають покарання.

24 канал зібрав випадки найгучніших смертельних ДТП і з’ясував, чи були покарані винні.

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Сергій Калиновський



Справа Калиновського досі не завершена

Одна з перших резонансних ДТП за участю мажорів, яка і досі не завершена. Пасинок відомого олігарха Дмитра Фірташа 30 травня 2007 року на спортивному BMW на величезній швидкості протаранив "Жигулі" на бульварі Шевченка у Києві. В результаті аварії загинули дві людини – військовий, який перебував у припаркованому авто, і дівчина, яка сиділа поруч із самим Калиновським. Калиновського помістили в приватну клініку "лікуватися" після ДТП, звідки він утік. Був оголошений у міжнародний розшук. Хоча пізніше повернувся, розважався у Києві і викладав фотографії в соцмережі.

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29 вересня 2015 року в Дарницькому районі Києва Калиновський був затриманий патрульною поліцією за водіння в нетверезому стані.

У листопаді 2017 року Шевченківський районний суд у Києві суд відпустив Сергія Калиновського під домашній арешт.

Станіслав Толстошеєв



У Толстошеєва несподівано виявили епілепсію

9 січня 2017 року в Києві позашляховик Mercedes 21-річного Станіслава Толстошеєва, який є сином відомого бізнесмена, врізався в кіоск на Лівобережній, в результаті чого загинула жінка.

15 січня суд обрав Толстошеєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 137,8 тисяч гривень. Захист став наполягати на проведенні експертизи, мотивуючи тим, що в Толстошеєва стався напад епілепсії. Хоча до того про таку хворобу ніхто з його знайомих не знав.

Втім, висновки експертиз засвідчили, що Станіслав Толстошеєв під час аварії не контролював себе через напад епілепсії. Толстошеєва визнали неосудним.

Олена Зайцева



Зайцевій просять домашній арешт

18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок аварії на місці загинули 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту. Зайцева – прийомна дочка харківського бізнесмена Василя Зайцева, президента ТОВ "Група – Тайфун". Сьогодні він є головою правління і генеральним директором ПрАТ "ВТП "Укренергочормет", яке працює на ринку енерготехнологій. У 2012 році Зайцев удостоївся Державної премії в галузі науки і техніки.

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Експертиза виявила в Зайцевої наявність опіатів. 5 червня в суді свідок з боку захисту, медексперт Олександр Чубенко, який досліджував сечу Зайцевої, заявив, що при повторному дослідженні наявність або відсутність опіатів неможливо було підтвердити через нестачу біозразків. Лікар-нарколог Олена Федірко, яка проводила первинний огляд Зайцевої після ДТП, загадково зникла.

24 липня у Харкові відбулося чергове засідання у справі резонансної аварії, у якій загинули шестеро людей у 2017 році. Для затриманої харків'янки Олени Зайцевої просили домашній арешт замість СІЗО. Наразі це прохання не задовольнили і суд залишив Зайцеву і Дронова в СІЗО ще на два місяці.

Кирило Островський



Кирило Островський намагався втекти з місця ДТП

Увечері 24 липня 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet – на автомобілі Hummer поїхав на червоне світло і збив дівчинку на пішохідному переході. Це сталося у Києві біля метро Дорогожичі. Після цього чоловік намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці. Все це відбувалося на очах матері дівчинки. Авто порушника має так звані VIP-номери – АІ8888.

Островського доставили до Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" для проходження перевірки на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння. Наразі Кирилу Островському оголошено про підозру і взято під варту. Йому загрожує до восьми років в’язниці.

При цьому, за словами народного депутата Ігоря Мосійчука, до нього надходять десятки телефонних дзвінків із проханням нічого не писати про смертельну ДТП.

Дзвонять і пишуть, пишуть і дзвонять, бо одні з вбивцею до одного спортзалу ходять, інші якийсь бізнес спільний мають, а треті просто добре знайомі і всі просять не втручатися, не писати і дати можливість правоохоронцям та суду визначити, хто винен в цьому ДТП. Дійшло до того, що з цього приводу навіть зателефонували декілька колег народних депутатів. Вони, щоправда, наголосили, що вбивця має відповісти за законом, але теж просили не писати нічого про цей випадок,

– мовиться у повідомленні Мосійчукана Facebook.

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