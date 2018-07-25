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ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА

Наїзд Hammer'а на дівчинку у Києві: батько затриманого оприлюднив їхню версію подій

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Наїзд Hammer'а на дівчинку у Києві: батько затриманого оприлюднив їхню версію подій

Батько водія автомобіля Hummer, який скоїв наїзд на дівчинку у Києві, переконує, що його син Кирило Островський нікуди не тікав з місця ДТП та опісля навіть всіляко допомагав. Крім того, за його словами, імовірний винуватець смерті неповнолітньої, гальмував і намагався уникнути наїзду, а дитина, як підкреслює чоловік, з'явилась на дорозі раптово.

Про це він розповів у коментарі ТСН.

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За словами чоловіка, його син не їхав на червоний і намагався загальмувати у той момент, коли дитина різко вибігла на дорогу, аби не допустити на неї наїзду. Також він припускає, що аварія сталася, коли, імовірно, змінювався сигнал світлофора.

"Він їхав у другому ряду, але біля пішохідного переходу стояла велика машина - джип якийсь або мікроавтобус – він вже не пам'ятає. І раптом різко під колеса вискочила дівчинка, а за нею мама відразу. Ясна річ, він спробував загальмувати, але у нього не вийшло. Він так і не зрозумів, чому, але або не спрацювали гальма, або вони спрацювали юзом (ковзання по дорозі коліс транспортного засобу, за якого лінійна швидкість поверхні коліс є нижчою, аніж швидкість опорної поверхні щодо транспортного засобу – 24 канал), я не знаю точно, це – мої припущення. Неможливо було швидко зреагувати, коли з-за автобусу або машини вибігає маленька дитина під колеса прямо", – зазначив він.

Водночас батько Островського додає, що Кирило насправді не збирався тікати з місця інциденту та не перебував під впливом алкоголю або інших речовин. Як підкреслює Островський-старший, це вже підтверджено експертизами.

"Зняти номери – це імпульс, самозбереження. А потім він повернувся та намагався допомагати, допомагати всім: і "швидку» викликати, і дівчинці допомагати. Просто машину там ніде було поставити, припаркувати – він трохи нижче її поставив", – каже батько затриманого.

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Додамо, що сім'я водія має намір "домагатися правди" і довести, що Кирило Островський здійснив наїзд не зі своєї провини.

Теги: Новини України Аварії та ДТП ДТП з Hummer у Києві
Джерело: 24 Канал
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