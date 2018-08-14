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Найкомфортніші для життя міста світу: опублікований рейтинг від The Economist

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Рейтинг найкомфортніших міст світу
Рейтинг найкомфортніших міст світу / Фото з вільних мереж

Журнал The Economist опублікував щорічний рейтинг найкомфортніших для проживання міст світу Global Liveability Index 2018. Так, найкомфортнішим містом для життя визнаний Відень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на копію рейтингу.

На другому місці в рейтингу опинився Мельбурн (Австралія), третє місце посіло місто Осака (Японія). Замикають першу п'ятірку Калгарі (Канада) та Сідней (Австралія).

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Рейтинг найкомфортніші міста
Рейтинг міст світу, найкомфортніших для проживання

Окрім того, до топ-10 рейтингу також потрапили Ванкувер (Канада), Токіо (Японія), Торонто (Канада), Копенгаген (Данія) та Аделаїда (Австралія).

Останнім у списку найкомфортніших для проживання міст світу опинився Дамаск (Сирія), який посів 140-е місце. До списку антирекордсменів також потрапили Дакка (Бангладеш), Лагос (Нігерія) і Карачі (Пакистан).

Щодо Українських міст, до рейтингу потрапив Київ, який посів 118 місце, набравши 56,6 бала зі 100 можливих.

Додамо, що The Economist також склав рейтинг міст, які за 5 років найбільше погіршили або покращили своє становище у списку.

Так, Київ став лідером серед міст, які погіршили своє становище. За 5 років показник комфортності життя у столиці України впав на 12,6%.

Найгірші міста світу для проживання
Рейтинг міст, які погіршили своє становище у списку кокмортності для проживання

Водночас топ-5 міст, що розвиваються, очолило місто Абіджан (Кот-д'Івуар).

Міста, що розвиваються
Рейтинг міст, що розвиваються

Теги: Рейтинги статистика Австрія Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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