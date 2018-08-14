Найкомфортніші для життя міста світу: опублікований рейтинг від The Economist

Журнал The Economist опублікував щорічний рейтинг найкомфортніших для проживання міст світу Global Liveability Index 2018. Так, найкомфортнішим містом для життя визнаний Відень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на копію рейтингу.

На другому місці в рейтингу опинився Мельбурн (Австралія), третє місце посіло місто Осака (Японія). Замикають першу п'ятірку Калгарі (Канада) та Сідней (Австралія).

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Рейтинг міст світу, найкомфортніших для проживання

Окрім того, до топ-10 рейтингу також потрапили Ванкувер (Канада), Токіо (Японія), Торонто (Канада), Копенгаген (Данія) та Аделаїда (Австралія).

Останнім у списку найкомфортніших для проживання міст світу опинився Дамаск (Сирія), який посів 140-е місце. До списку антирекордсменів також потрапили Дакка (Бангладеш), Лагос (Нігерія) і Карачі (Пакистан).

Щодо Українських міст, до рейтингу потрапив Київ, який посів 118 місце, набравши 56,6 бала зі 100 можливих.

Додамо, що The Economist також склав рейтинг міст, які за 5 років найбільше погіршили або покращили своє становище у списку.

Так, Київ став лідером серед міст, які погіршили своє становище. За 5 років показник комфортності життя у столиці України впав на 12,6%.



Рейтинг міст, які погіршили своє становище у списку кокмортності для проживання

Водночас топ-5 міст, що розвиваються, очолило місто Абіджан (Кот-д'Івуар).



Рейтинг міст, що розвиваються