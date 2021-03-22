В рейтингу податкових систем країн Організації економічного співробітництва та розвитку 2020 року Естонія зайняла перше місце, а Латвія – друге.

Серед головних переваг обох країн – податок на виведений капітал (ПнВК – далі).

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Чому естонська та латвійська податкові системи – успішні?

Детальніше – податком на прибуток підприємств оподатковується тільки розподілений прибуток, кошти, які виводяться з бізнесу. Це дозволяє компаніям інвестувати власні прибутки без оподаткування.

Окрім ПнВК, переваги естонської податкової системи такі:

• 20% податок на доходи фізичних осіб, який не застосовується до доходів від дивідендів.

• Податок на майно застосовується лише до вартості землі, а не до вартості нерухомого майна чи капіталу.

• Територіальна податкова система, яка звільняє 100 відсотків іноземних прибутків, отриманих компаніями-резидентами, від внутрішнього оподаткування, з поодинокими винятками.

Рейтинг склав Tax foundation, який публікує дослідження на податкові теми з 1937 року.



Рейтинг вимірює наскільки податкова система країни дотримується двох важливих аспектів: конкурентоспроможності та нейтралітету.

Конкурентоспроможна податкова система – це та, яка встановлює низькі ставки. В сучасному глобалізованому світі капітал дуже мобільний, а підприємці можуть обирати в яку країну інвестувати, щоб отримати найвищу прибутковість. Додатково, високі податкові ставки будуть мотивувати бізнес ухилятися від оподаткування.

Нейтральна податкова система – це та, яка збирає максимальні доходи, створюючи мінімальні економічні дисбаланси, не надає переваги споживанню перед накопиченням та не встановлює надто багато виключень.

Чим складніша податкова система – тим менше вона нейтральна.

До уваги ПнВК-скептиків

Конкурентоспроможна та нейтральна податкова система забезпечує економічний розвиток та інвестиції, збираючи при цьому достатньо податків для пріоритетів уряду.

Оскільки досліджувались тільки країни Організації економічного співробітництва та розвитку, то України в рейтингу немає взагалі.

Колись аргументом противників ПнВК був той факт, що податок мало хто застосовує в світі.

Потім аргумент трансформувався у "ПнВК застосовують у світі, але занадто короткий час, щоб ми могли бачити ефект від нього".

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Зараз, міжнародний рейтинг прямо каже, що ПнВК є одним з головних факторів, чому естонська та латвійська податкові системи найкращі в світі.

Цікаво яка тепер буде відповідь ПнВК-скептиків.