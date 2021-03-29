Вже незабаром весна остаточно переможе зиму, і тепла погода змусить все зазеленіти. Українці вийдуть у свої сади та городи, аби влітку та восени зібрати гарний врожай. Як легко вберегти свою працю та рослини від шкідників – читайте у матеріалі.

Сад – чи не найбільша гордість для господаря, яка винагороджує за важку працю соковитими солодкими плодами. Але разом з тим це улюблене місце шкідників, які готові ласувати пуп’янками дерев, як тільки на них з’являться перші бруньки.

В Україні поживитися деревами на етапі "розпукування пуп'янка – рожевого пуп'янка – цвітіння" готові понад 60 видів шкідників. До прикладу, пуп'янками, пиляками, маточками і пелюстками квітів живляться плодові довгоносики (брунькоїд або сірий бруньковий довгоносик, яблуневий квіткоїд) і трубковерти (казарка, букарка), гусениці листовійок і совок, кільчастий шовкопряд, білана жилкувата і личинки мінуючих молей. Великої шкоди насадженням завдають личинки розанової цикадки, грушевої і яблуневої мідяниць (листоблішок), попелиць і плодових пильщиків (трачів).



Препарат Прованто Вернал дружній до бджіл / Фото Pixabay

Кожен мріє про великий урожай, але шкідники можуть погубити важку працю садівників. Боротися з кожним з них поокремо надзвичайно важко, тому тут потрібен комплексний підхід, який готовий забезпечити деревам надійний захист, а господарям – щедрий врожай.

Чудовим рішенням для захисту рослин від шкідників є препарат Прованто Вернал. Цей системний інсектицид володіє чудовими показниками та тривалим періодом використання, що дозволить садівникам подбати про здоров’я дерев та майбутній урожай в будь-який зручний час. Про якість препарату подбала всесвітньо відома компанія “Bayer”, тому садівники можуть розраховувати на хороший результат, а не проводити сліпі експерименти над рослинами та своєю роботою.



Прованто Вернал готовий захистити як дерева, так і овочі / Фото Pixabay

На відміну від багатьох препаратів, Прованто Вернал можна використовувати навіть у період цвітіння, адже він є абсолютно лояльним до бджіл. Ця унікальна властивість дозволить потурбуватися про захист дерев впродовж тривалого проміжку часу, що додає гнучкості особистому графіку садівників. Звісно, варто дотримуватися рекомендацій дозування препарату, які протестували науковці, а не опиратися на “власне око”. Результати Мліївського інституту садівництва показали, що при дотримані рекомендацій ефективність препарату складає 100%, зрідка виключенням буває похибка в 1%.

Як використовувати Прованто Вернал

Від початку "розпукування пуп'янків" і до закінчення цвітіння плодових дерев (це приблизно 25-30 днів) препарат знищить багатьох шкідників саду у дозуванні 2 мл на 10 літрів води.

Якщо ж ви помітили шкідників на картоплі або інших овочевих культурах, варто розчинити 1 мл у 5 літрів води. Така “порція” препарату розрахована на кроплення 1 сотки землі.

Де придбати

Купити упаковку (2 мл) або флакон (100 мл) препарату Прованто Вернал можна у будь-якому спеціалізованому агромагазині, ТКЦ “Зелений Світ”, “Епіцентрі”, “Леруа Мерлен” або зробити замовлення через сайт.