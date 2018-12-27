Наймасштабніше соцопитування: президентом однозначно стане Юлія Тимошенко, – політолог

"Новим президентом України однозначно стане Юлія Тимошенко", – так політичний експерт Дмитро Корнійчук прокоментував результати наймасштабнішого опитування громадської думки, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" в листопаді-грудні цього року. Похибка складає лише пів відсотка.

Згідно з отриманими результатами, Юлія Тимошенко перемагає як у першому, так і в другому турі виборів. Незалежно навіть від того, хто вийде до другого туру разом із нею. Юлія Тимошенко бере гору і над Петром Порошенком, і над Юрієм Бойком, і над Анатолієм Гриценком, і над Володимиром Зеленським. Якщо до другого туру вона вийде разом з чинним президентом, за Юлію Тимошенко готові проголосувати вдвічі більше українців, ніж за Петра Порошенка.

"Юлія Тимошенко є не лише безальтернативним лідером перегонів у цілому по Україні, але й утримує першість у 21 з 24 областей України. Крім того, вона демонструє стрімке зростання свого рейтингу. В той час як підтримка Петра Порошенка за роки його президентства впала вп’ятеро", – відзначив експерт.