Найпотужніші смартфони липня – рейтинг Antutu
Популярний бенчмарк Antutu представив рейтинг найкращих смартфтонів липня, які показали відмінні результати у тесті на продуктивність.
Про це пише prostotech.com.
Рейтинг очолює ігровий смартфон від Xiaomi – Black Shark. Треба зауважити, що цей пристрій вже не перший раз опиняється на вершині списку.
Читайте також: ТОП-5 безрамкових смартфонів, що дешевші за популярні бренди
На другій сходинці безрамковий OPPO Find X, що отримав висувну селфі-камеру.
На третьому місці ще один безрамковий смартфон, який теж має висувну фронтальну камеру, – Vivo Nex.
Смартфон Xiaomi Black Shark: огляд
Далі у рейтингу так званий "убивця флагманів" – One Plus 6. П'ятірку лідерів найпотужніших пристроїв замикає Smartisan R1.
На 6 місці ще одна модель від Xiaomi – Mi 8. На 7 сходинці – Xiaomi Mi Mix 2S. Восьме і дев'яте місця поділили Galaxy S9+ і Galaxy S9 відповідно. А десятку замикає смартфон від Sony – Xperia XZ 2.
Найпотужніші смартфони липня
Що таке бенчмарк AnTuTu? Це програма для тестування продуктивності ґаджетів, яку найчастіше використовують для тестування смартфонів і планшетів. Компанія заснована в Пекіні китайськими підприємцями Шао Йінг і Ліангом.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно
Вибір редакції
-
Війна на Донбасі сприяє зростанню Київського патріархату, – Філаретсьогодні, 08:37
-
Головні новини 5 серпня: вбивство бійця ЗСУ, авіакатастрофа в Альпах, замах на лідера Венесуелисьогодні, 08:02
-
Росіяни проводять ротацію на Донбасі щомісяця та відпрацьовують нову тактику бойових дійсьогодні, 07:03