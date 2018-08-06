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Найпотужніші смартфони липня – рейтинг Antutu

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Смартфон Xiaomi Black Shark
Смартфон Xiaomi Black Shark / Фото з відкритих джерел

Популярний бенчмарк Antutu представив рейтинг найкращих смартфтонів липня, які показали відмінні результати у тесті на продуктивність.

Про це пише prostotech.com.

Рейтинг очолює ігровий смартфон від Xiaomi – Black Shark. Треба зауважити, що цей пристрій вже не перший раз опиняється на вершині списку.

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На другій сходинці безрамковий OPPO Find X, що отримав висувну селфі-камеру.

На третьому місці ще один безрамковий смартфон, який теж має висувну фронтальну камеру, – Vivo Nex.

Смартфон Xiaomi Black Shark: огляд

Далі у рейтингу так званий "убивця флагманів" – One Plus 6. П'ятірку лідерів найпотужніших пристроїв замикає Smartisan R1.

На 6 місці ще одна модель від Xiaomi – Mi 8. На 7 сходинці – Xiaomi Mi Mix 2S. Восьме і дев'яте місця поділили Galaxy S9+ і Galaxy S9 відповідно. А десятку замикає смартфон від Sony – Xperia XZ 2.

Найпотужніші смарфони липня

Найпотужніші смартфони липня

Що таке бенчмарк AnTuTu? Це програма для тестування продуктивності ґаджетів, яку найчастіше використовують для тестування смартфонів і планшетів. Компанія заснована в Пекіні китайськими підприємцями Шао Йінг і Ліангом.

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Теги: Смартфони Xiaomi Sony Samsung Техно Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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