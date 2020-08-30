Тиждень, що минає, потішив українців кумедними подіями та моментами. Згадати лише політ Лукашенка на вертольоті, або ж святкування Дня Незалежності, який багато хто порівнює з корпоративом. Однак у цьому параді гумору є й сумні події. Вже за лічені дні діти підуть до школи й батьки спокійно видихнуть. Або ні.

Жарти й найсмішніші меми на ці й інші теми для вас зібрав 24 канал.

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День Незалежності

Цьогорічне святкування Дня Незалежності суттєво відрізнялося від попередніх. Топові українські співаки, майже 20 хвилин музики нон-стоп, Сердючка на даху вагона на колесах та багато-багато іншого. Український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк прирівняв офіційний захід до святкової дискотеки. Натомість українці вважають, що це було більше схоже на корпоратив.



Меми до Дня Незалежності / Фото зі соцмереж

Лукашенко змінює професію

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, вирішив показати, як самотужки збирається відбиватися від усіх, хто посягне на його владу. Лукашенко політав на вертольоті над Мінськом. Після багатотисячного протестного мітингу він походив власною резиденцією з автоматом та у бронежилеті. Не знаємо, як минає ваше літо, але Колі Лукашенку точно буде про що розповісти у школі.



Літо Колі Лукашенка / Фото зі соцмереж

Как Лукашенко выглядит



По мнению По мнению

Лукашенко: остальных: pic.twitter.com/mn2opO2YB5 — Егор (@Graypfruit) August 23, 2020

Кидайте в реплаи ваши варианты с героической музыкой. У меня такой: pic.twitter.com/wqR0nyVux3 — настоящий Низовцев (@zimbru_khv) August 23, 2020

Александр Григорьевич Лукашенко на оппозиционном митинге pic.twitter.com/AlAsaymtjL — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) August 23, 2020

Я думал, что моя жизнь это трагедия, а оказалось это долбаная комедия. pic.twitter.com/IUFkafEOZC — نوخچي️ (@Hox4i) August 23, 2020

1 вересня – свято не для всіх

Минують останній вихідні літа і незабаром діти підуть до школи. Однак, як відмомо, перше вересня – це не завжди про святкові лінійки перед школою, а, тим паче, коли мовиться про 2020 рік.



1 вересня у 2020-му / Фото зі соцмереж