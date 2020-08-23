Тиждень, що минає, був багатим на смішні події та моменти. Так, президент Зеленський з’їздив на Херсонщину, де з ним трапилось кілька курйозних ситуацій. Лукашенко, хапаючись за владу у Білорусі, вже кілька тижнів є головним персонажем мемів. Також користувачі соцмереж на тлі інформації про отруєння російського опозиціонера Навального пригадали про Путіна, який всюди ходить із власним горнятком.

Жарти й найсмішніші меми на ці й інші теми для вас зібрав 24 канал.

Зеленський-листоноша, історія з огірком та лисичка на плечі

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Президент Зеленський цього тижня із робочим візитом навідався на Херсонщину. Там із ним трапилось кілька курйозних ситуацій. Зокрема, глава держави захотів на власні очі побачити, як доставляють пошту пенсіонерам у селі Садове та й власне – спробувати себе у ролі листоноші.

Під час робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський вирушив до села Садового, щоб на власні очі побачити, як працюють листоноші та служба доставки нового проекту «Пересувний поштовий пункт».



Детальніше: https://t.co/vzscsHwFkZ pic.twitter.com/4qUFRgsogh — Офіс Президента (@APUkraine) August 20, 2020

Так, глава держави особисто заніс посилки та пенсії, на які очікували селяни.

"Доставка працюватиме завжди, а президент на доставці тільки сьогодні", – жартував сам Зеленський.

Користувачі соцмереж теж покепкували із дивної витівки президента та створили безліч кумедних мемів.



Зеленський-листоноша / Картинка з соцмереж



Офіс президента Пєчкіна / Картинка з соцмереж



Теж варіант / Картинка з соцмереж

Скарбничку президентських курйозів поповнив і знімок, який зробив місцевий журналіст, коли Зеленський виступав у порту Херсона. Главу держави сфотографували так, що гак від одного з кранів начебто от-от підійме його у повітря. Ба більше – ще один кран, що вигулькує з-за плеча президента нагадує звірка, що примостився у нього на раменах.

З курйозного фото вже теж встигли посміятися у мережі.

За день до свого візиту на Херсонщину Зеленський також побував у Запорізькій області. Там він навідався на острів Хортиця, де став учасником видовищного трюку.

Місцеві козаки, артисти з кінного театру, продемонстрували президенту трюк на хоробрість. Вони запропонували Володимиру Зеленському розрубати шаблею огірок на його долоні і той погодився.

Зеленський і трюк із огірком: відео

Це неабияк повеселило соцмережі.



Огірок – це ти / Картинка з соцмереж Огірок – це ти / Картинка з соцмереж

Лукашенко, якому ніхто не радий

Меми з Олександром Лукашенком вже кілька тижнів гуляють соцмережами. Його нестримне бажання будь-яким способом утриматись при владі викликає не лише обурення, а й відверті насмішки у користувачів соцмереж.

Ще з курйозного: Саня залишається з нами: білоруське радіо пару годин крутило пісню на підтримку Лукашенка

Так, цього тижня вони висміяли його появу на власному мітингу у Мінську. На захід, нагадаємо, зігнали бюджетників з усієї країни.



Комусь Лукашенко нагадав боса поліції із фільму "Таксі" / Картинка з соцмереж



Ще один образ / Картинка з соцмереж

Путін-отруювач

У Росії з ознаками отруєння впав у кому найвідоміший опозиційний політик країни Олексій Навальний. Ситуація серйозна та вже викликала хвилю стурбованих коментарів Заходу. Тим часом у соцмережах переконані, що до цього вкотре доклалася рука Кремля.

Так, люди пригадують, як раз за разом із рук президента Путіна та інших представників Кремля чи їх оточення іноземні колеги відмовляються брати якийсь напій. Сам Путін теж завжди носить із собою своє горнятко, яким користується й на офіційних прийомах за кордоном.

Становится понятно почему Путин пьёт чай из своего стакана… pic.twitter.com/FP7UphuuNa — Denis Kunaev (@d_kunaev) August 20, 2020



Одна з найнебезпечніших отрут / Картинка з соцмереж

В мордоре опять происшествие.

Вот нехер пить чай где попало, если ты критикуешь Путина. — Вечный Путин (@belijdim) August 20, 2020

Вбиваешь просто в гугл: Путин чай pic.twitter.com/lwatXjpP5M — Aigerim Lee (@artyaigerim) August 20, 2020



Тепер Путіну пропонують теж випити чаю / Фото з соцмереж



Ще жарти на цю тему / Картинка з соцмереж

Картинки від дорогої родини

І насамкінець – жарти про спам із вітальних листівок. Здається, – це вічна історія. Тільки-но наступає якесь релігійне свято, як чати у соцмережах просто розриваються від спам-картинок з привітаннями. Яблучний спас виключенням не став, еге ж?

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