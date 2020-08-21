На білоруському радіо пару годин поспіль крутили пісню "Саня залишається з нами". Таким сумнівним задоволенням білоруси могли "насолодитися" з 19:00 по 21:00.

Деякі білоруські радіостанції влаштували так званий флешмоб на підтримку Олександра Лукашенка. Про це повідомляє телеграм-канал TUT.BY.

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Під час "флешмобу" білоруські радіостанції крутили "патріотичні" пісні, а одне з радіо вирішило відзначитися та не зупиняло пісню "Саня залишається з нами" протягом двох годин.

На першому національному каналі радіо пісня "Саня залишається з нами" почала грати не пізніше 19:30, повторювалася без зупинки. О 20:30 вона все ще звучить,

– пише телеграм-канал TUT.BY.

"Наша Ніва" пише, що пісню увімкнули о 19:00 і станом на 21:00 вона продовжувала грала.

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Що відомо про пісню

Пісню "Саня залишається з нами" у 2010 році написала білоруська група Rockerjocker. У ній Саню просять "залишитися", тому що "ніяк ми самі".

Її асоціювали з Лукашенком ще тоді, хоча музиканти заперечували політичний підтекст. Незадовго до виборів президента у 2010 році видання TUT.BY писало, що кілька білоруських радіостанцій змусили крутити Саню щонайменше сім разів на добу.

Пісня "Саня залишається з нами" групи Rockerjocker: дивіться відео