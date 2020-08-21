Кілька тисяч людей у Білорусі щодня виходять на протести проти результатів виборів. Білоруські журналісти не залишилися осторонь. Щоправда, президент Білорусі Олександр Лукашенко теж не розгубився і швидко знайшов заміну мітингуючим працівникам ЗМІ.

Лукашенко підтвердив, що журналісти з Росії зайняли місце співробітників Белтелерадіокомпанії, які вийшли мітингувати на вулиці. Про це повідомляє держагентство БелТА.

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Очільник Білорусі зазначив, що у Росії працює приблизно 60 тисяч білоруських заробітчан. Він заявив, що питання із залученням російських журналістів виникло після того, як деякі співробітники телекомпанії "вискочили на вулиці й почали мітингувати".

Які виросли на телевізорі, і в основному яких я на руках носив. Вони виросли й раптом зрозуміли, що у них чогось не вистачає. Деякі вискочили: працювати не будемо! Не треба,

– поскаржився Лукашенко.

Він додав, що попросив 2 – 3 групи журналістів у Росії. "Братня" країна не відмовила і надала Лукашенку "6 або 9 осіб із самого просунутого телебачення". Лукашенко заявив, що ті працівники ЗМІ, які виходять на акції протесту, на роботу не повертаються.

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Також білоруський президент пояснив, що виникло питання у різниці оплати росіянам і білоруським працівникам. Річ у тім, що Білорусь не платить російським журналістам. Не виключено, що їх фінансує російська сторона.

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