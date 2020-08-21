Білоруські депутати направили звернення керівникам парламентів всіх держав. У зверненні мовилося про неприйнятність втручання членів ЄС в ситуацію у Білорусі.

Звернення білоруських депутатів

Голова Ради Республіки Білорусь Наталія Кочанова і голова Палати представників Володимир Андрейченко закликали членів ЄС не втручатися у ситуацію в країні. Про це повідомляє БелТА.

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Депутати не сумніваються у чесності президентських виборів, що відбулися у Білорусі 9 серпня. Щоправда, таку думку не поділяє чимала кількість самих білорусів. Підтвердженням цього є багатотисячні мітинги та страйки.

Абсолютна більшість громадян підтримала наявний курс на будівництво сильної незалежної держави, ключовим пріоритетом якої є людина, її добробут і безпека,

– мовиться у зверненні.

Спікери палат білоруського парламенту наголосили, що низка євроатлантичних чиновників "надзвичайно важливі для країни політичні заяви та висновки". На думку білоруських політиків, ці заяви й висновки межують з втручанням у внутрішні справи Білорусі

Кочанова та Андрейченко закликали колег з парламентів ЄС надати сприяння у формуванні об'єктивної, професійно вивіреної й відповідальної позиції щодо ситуації в Білорусі.

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