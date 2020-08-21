Попри масові протести та страйки депутати Білорусі просять ЄС не втручатися
Білоруські депутати направили звернення керівникам парламентів всіх держав. У зверненні мовилося про неприйнятність втручання членів ЄС в ситуацію у Білорусі.
Звернення білоруських депутатів
Голова Ради Республіки Білорусь Наталія Кочанова і голова Палати представників Володимир Андрейченко закликали членів ЄС не втручатися у ситуацію в країні. Про це повідомляє БелТА.
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Депутати не сумніваються у чесності президентських виборів, що відбулися у Білорусі 9 серпня. Щоправда, таку думку не поділяє чимала кількість самих білорусів. Підтвердженням цього є багатотисячні мітинги та страйки.
Абсолютна більшість громадян підтримала наявний курс на будівництво сильної незалежної держави, ключовим пріоритетом якої є людина, її добробут і безпека,
– мовиться у зверненні.
Спікери палат білоруського парламенту наголосили, що низка євроатлантичних чиновників "надзвичайно важливі для країни політичні заяви та висновки". На думку білоруських політиків, ці заяви й висновки межують з втручанням у внутрішні справи Білорусі
Кочанова та Андрейченко закликали колег з парламентів ЄС надати сприяння у формуванні об'єктивної, професійно вивіреної й відповідальної позиції щодо ситуації в Білорусі.
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Що ЄС думає про вибори у Білорусі: головне
- 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Одразу після оголошення їхніх результатів білоруси почали масово виходити на вулиці. Річ у тім, що вони вважають результати відверто сфальсифікованими. Таку ж думку поділяє і низка європейських країн.
- Зауважимо, що вибори у Білорусі не визнали більшість європейських країн. Натомість привітали Лукашенка з перемогою Росія та інші проросійські країни, серед них Молдова, Азербайджан, Узбекистан, Вірменія, Китай.
- Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила за підсумками надзвичайного саміту ЄС з приводу ситуації у Білорусі, що Євросоюз не може визнати результати виборів у Білорусі й закликає до діалогу всі сторони в країні.
- Лідери ЄС підтвердили рішення глав МЗС Євросоюзу про початок точкових санкцій не проти народу країни, а проти відповідальних за фальсифікацію і насильство.