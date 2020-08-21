Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому довелося допомогти опозиціонерці Світлані Тихановській переїхати з Білорусі до Литви. Водночас він зазначив, що це відбулося з її проханнями.

Коментар Лукашенка щодо переїзду Тихановської

За словами Лукашенка, Світлана Тихановська – нормальна жінка, любить своїх дітей. Слова білоруського президента передає державна інформаційна агенція БелТА,

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Але її кинули на попелище, і вона сьогодні топчеться на цих головешках. Її обплутали, огорнули Міністерство закордонних справ Литви, спецслужби. Вона вже почала робити заяви. Ось ще один центр. Я просто не хочу перераховувати – вони діють від Америки до Варшави,

– наголосив Лукашенко.

Також він зазначив, що Тихановська начебто сама попросила білоруську владу виїхати за кордон. І тому довелося допомогати, зокрема й він брав участь у цьому процесі.

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Тихановська покинула Білорусь і опинилася в Литві: головне

11 серпня вона пішла до ЦВК Білорусі, аби написати заяву щодо оскарження виборів.

Однак згодом із нею зник зв'язок. Крім того, політикиня вийшла з одного з кабінетів і сказала своєму адвокату: "Я ухвалила рішення" та зникла в іншому кабінеті.

та зникла в іншому кабінеті. У ЦВК вона пробула щонайменше 7 годин. Виявилося, що там з нею говорили посадовці силових структур. Це підтвердила і голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина.

Це підтвердила і голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина. Приблизно опівночі 12 серпня Тихановська вийшла на зв'язок зі своїм штабом. А вранці стало відомим, що вона – у Литві.

Вдень 12 серпня Тихановська записала два відеозвернення. В першому ролику каже, що перед нею стояв важкий вибір і діти – це найголовніше. А в другому – закликає білорусів не йти на протести. В обох відео кандидатка в президенти має стривожений і наляканий вигляд. Цікаво, що друге було записано у кабінеті Єрмошиної та ньому Тихановська все читає з папірця.

А в другому – закликає білорусів не йти на протести. В обох відео кандидатка в президенти має стривожений і наляканий вигляд. Цікаво, що друге було записано у кабінеті Єрмошиної та ньому Тихановська все читає з папірця. Перед цим у КДБ Білорусі оприлюднили версію, що на Тихановську готували замах . Вже після переїзду пропагандистські ЗМІ видали, що замах на неї готувала начебто її команда. Тому вона і вирішила покинути Білорусь.

. Вже після переїзду пропагандистські ЗМІ видали, що замах на неї готувала начебто її команда. Тому вона і вирішила покинути Білорусь. Навіть після виїзду з Білорусі Тихановська й надалі себе вважає обраним президентом і закликає провести перевибори. Офіційно її підтримали 10,12% , а чинного президента Лукашенка – 80,01%.

, а чинного президента Лукашенка – 80,01%. Крім того, її штаб ініціював створення Координаційної ради. Мета органу – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.

щоб не було хаосу та свавілля. Водночас штаб Тихановської розраховує на підтримку зарубіжних партнерів в організації діалогу з білоруською владою. Лукашенко, зі свого боку, на жодні компроміси йти не хоче.

в організації діалогу з білоруською владою. Лукашенко, зі свого боку, на жодні компроміси йти не хоче. Тим часом, у Білорусі вже 13 день тривають протести. А з 17 числа в країні оголосили загальнонаціональний страйк, який відбувається на майже усіх підприємтсвах – від Белтелерадіокомпанії до Беларуськалію та БелАЗу з МАЗом.

З біографією Світлани Тихановської Ви можете ознайотися за цим посиланням.