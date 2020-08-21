Поки ще чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив замінити українськими шахтарями робітників "Білоруськалію", які долучилися до страйку. Він запевнив, що керівництво підприємства не бігатиме за ними.

Нову скандальну заяву Лукашенко зробив під час візиту на агрокомбінат "Дзержинський", повідомляє провладне агентство "БелТА".

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Лукашенко пригрозив протестувальникам

За словами Лукашенка, за необхідності можна залучити фахівців з інших країн. Це стосується і шахт "Білоруськалію", де середня зарплата вимірюється тисячами білоруських рублів.

Чому ви бастуєте? Даю команду директору: не треба за ними бігати. У всьому світі безробіття. Приїдуть з України шахтарі. Їх море – безробітних,

– обурився Лукашенко відмовою робітників повертатися до роботи.

Що відомо про страйк на "Білоруськалію"

Усі шахти "Білоруськалію" – одного з найбільших у світі виробників і експортерів мінеральних калійних добрив – припинили роботу 17 серпня.

Колектив підприємства оголосив страйк. Він триватиме доки не будуть виконані їхні вимоги.

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