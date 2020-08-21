Члена страйкового комітету "Білоруськалію" Дмитра Куделевіча напередодні на трасі затримали співробітники КДБ. Колеги активіста заявляють, що його доставили до відділу, звідки чоловік зумів втекти.

Дмитро Куделевіч повідомив, що 20 серпня його затримало КДБ, інформує у телеграмі страйковий комітет "Білоруськалію".

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Після цього чоловіка доставили у відділок, однак він зумів втекти.

Куделевіч повідомив, що він попросився до вбиральні, і через відкриту кватирку йому вдалося втекти,

– йдеться у повідомленні.

Під час затримання він встиг кинути ключі від автомобіля в салон. У його ж кишені був комплект від автівки дружини. Саме їх забрало КДБ.

Його дружина повідомила, що він перебуває в безпечному місці. За непідтвердженою інформацією, Куделевіч виїхав в Україну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що один з членів страйкового комітету "Білоруськалію" Дмитро Куделевіч зник.

Страйк на "Білоруськалію": що треба знати

Усі шахти "Білоруськалію" – одного з найбільших у світі виробників і експортерів мінеральних калійних добрив – припинили роботу 17 серпня.

Колектив підприємства оголосив страйк. Він триватиме доки не будуть виконані їхні вимоги.

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Протести та страйки в Білорусі: основне

Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня люди почали масово виходити на вулиці. Річ у тім, що білоруси не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка та вважають вибори сфальсифікованими.

ОМОН з самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. Дехто з протестувальників просиділи у СІЗО декілька днів без можливості зв'язатися з рідними. Ба більше, силовики катували активістів.

Вже 13 днів поспіль білоруси влаштовують мирні мітинги протесту, страйки та демонстрації. Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, які били та катували мирних демонстрантів.

Станом на 21 серпня у Білорусі офіційно підтвердили загибель чотирьох людей під час протестів. Правозахисники кажуть, жертв було більше.

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